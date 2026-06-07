Nakon Rusije i Njemačke slijedi epizoda SAD! Ovi navijači će biciklima putovati do 'vatrenih'

Nakon što su 2018. godine biciklima krenuli prema Rusiji na Svjetsko prvenstvo, a 2024. godine prema Berlinu na Europsko prvenstvo, hrvatski navijači Renato Kozole, Predrag Markotić i Don Janušić ove godine pripremaju novu i dosad najveću avanturu - biciklističko putovanje kroz Sjedinjene Američke Države.

Njihova ruta vodit će od Memphisa do Dallasa, a cilj nije samo prijeći više od 900 kilometara na biciklima, već i stići na utakmicu Hrvatske i Engleske te uživo podržati hrvatsku reprezentaciju na još jednom velikom natjecanju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Ovo je najizgledniji sastav Hrvatske za Belgiju. Evo na što je Dalić stavio najveći naglasak | Video: 24sata/pixsell

Kako ističu, ovo putovanje za njih predstavlja mnogo više od sportskog ili fizičkog izazova. Riječ je o priči koja povezuje sport, zajedništvo, upornost i želju za pomicanjem vlastitih granica. Na svakom dosadašnjem putovanju nosili su hrvatski navijački duh i poruku da se uz volju, trud i zajedništvo mogu ostvariti i najzahtjevniji ciljevi.

Foto: Dražen Mihel

Svjesni su kako ih očekuju zahtjevne rute, dugi dani i nepredvidivi uvjeti, no upravo u tome vide posebnu vrijednost ove avanture i uspomena koje će stvarati putem. Tijekom putovanja promovirat će i hrvatsku navijačku pjesmu naziva 'Vatreni' VG Vatrenih, želeći kroz glazbu dodatno širiti hrvatsku navijačku energiju i ljubav prema sportu.

Svoju priču žele podijeliti s javnošću te pozivaju sve koji će pratiti njihovo putovanje da ih podrže i budu dio ove jedinstvene biciklističke avanture. Pjesma donosi snažan navijački duh i podršku hrvatskoj reprezentaciji, a projekt dodatno povezuje sport, glazbu i navijačku energiju koja prati hrvatske nastupe na velikim natjecanjima.