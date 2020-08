Podsjetimo, nakon \u0161to je Setien maknut s mjesta trenera, odmah su krenula naga\u0111anja tko bi mogao do\u0107i na praznu stolicu.\u00a0Ronald Koeman\u00a0(57) prvi je favorit za preuzimanje klupe katalonskog diva, a Nizozemac je ve\u0107 snimljen u Barceloni.\u00a0Me\u0111utim, trenutno je izbornik Nizozemske i to je, zapravo, jedina otegotna okolnost koja je na dobrom putu da se rije\u0161i u korist \u0161panjolskog kluba.

<p><strong>Barcelona </strong>treba promjenu i to veliku - odluka je to uprave koja je krenula s restrukturiranjem kluba. Očekivano, otkaz je nakon ispadanja u Ligi prvaka dobio <strong>Quique Setien</strong> na trenerskoj poziciji, a sad je svoju poziciju morao napustiti i <strong>Eric Abidal</strong>.</p><p>Stvari se na Nou Campu događaju velikom brzinom pa bi se tako imena novog trenera i sportskog direktora trebala znati uskoro, a nagađa se kako bi na Abidalovo mjesto trebao doći Ramon Planes, dosadašnji zamjenik sportskog direktora.</p><p>Podsjetimo, nakon što je Setien maknut s mjesta trenera, odmah su krenula nagađanja tko bi mogao doći na praznu stolicu. <strong>Ronald Koeman</strong> (57) prvi je favorit za preuzimanje klupe katalonskog diva, a Nizozemac je već snimljen u Barceloni. Međutim, trenutno je izbornik Nizozemske i to je, zapravo, jedina otegotna okolnost koja je na dobrom putu da se riješi u korist španjolskog kluba.</p><p>- Iznenadilo me ovo, ali Barcelona je jedini klub koji se nalazio u mojoj klauzuli u ugovoru. Ovo je ružno za Nogometni savez Nizozemske, ali nije neočekivano. Još ništa nije potpisano i ništa nije sigurno sve dok se ne postigne dogovor. Ako se desi da preuzmem Barcelonu, bit će to ispunjenje sna - rekao je Koeman za španjolske medije.</p><p>Koemanovo je ime već u nekoliko navrata bilo na listi potencijalnih kandidata kada se na Nou Campu tražio trener, no nikada nije realizirano. Kao igrač ostavio je solidno velik trag u Barceloni igrajući od 1989. do 1995., a dvije je godine potom, od 1998. do 2000. bio pomoćni trener.</p>