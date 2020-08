Nakon Šokote vraća se još jedan 'killer': Sharbini u dresu Omišlja

Najbolji strijelac u povijesti Rijeke u HNL-u te bivši napadač Hajduka i Istre vraća se nogometu. Ahmad Sharbini (36) se nakon šest godina vraća nogometu i obući će dres županijskog prvoligaša OŠK Omišlja

<p>Sa 70 golova u službenim utakmicama u dresu Rijeke te 54 ligaška, <strong>Ahmad Sharbini </strong>(36) zaslužio je svoje mjesto u povijesnim knjigama tad kluba s Kantride. U nogometnom je svijetu bio do 2014. nakon čega se posvetio svom kafiću, ali sad je došlo do novog zaokreta u karijeri.</p><p>Stariji brat Sharbini vraća se na travnjak u dresu županijskog prvoligaša<strong> OŠK Omišlja</strong>.</p><p>- Nikola Turčić i ja se poznajemo 15 godina, dobri smo prijatelji i poslovno surađujemo. Sada kad više nemam kafić, imam puno više vremena i mogu trenirati, a i slobodan sam vikendom. Nikoli nije bilo teško nagovoriti me jer, iskreno, zaželio sam se nogometa. Igram ja redovno za veterane Rijeke, ali ovo je malo drugačije. Svidjeli su mi se planovi koje Nikola ima s klubom i mislim da u ovoj ligi mogu pomoći, ako ostanem zdrav - rekao je Sharbini nakon potpisa za županijskog prvoligaša. </p><p>S pripremama su već počeli jer bi prema najavama sezone trebala krenuti 9. rujna. Podsjetimo, Ahmad Sharbini je u karijeri nosio dresove Rijeke, Al Wahde iz Emirata, švicarskog Luzerna, Hajduka, Istre i Jedinstva iz Bihaća. Osvojio je i tri naslova hrvatskog Kupa, dva sa Rijekom i jedan s Hajdukom.</p>