Nakon tvorničkog reseta, ovo je realnost. Dinamo slomile greške pojedinaca, Betis miljama bolji

Iznenađujuće dobro. Izgledalo je tako prvih 15 minuta, čak je dalo na razmišljanje o tome da Dinamo nakon nekog vremena dobro izgleda u Europi. Trojac u vezi djelovao je sigurno, napadački trojac rastrčano, a obrana je bila na razini. A onda se novinarskom ložom potegnulo pitanje "baš me zanima kako će Dinamo izgledati kad primi prvi gol". Kraj se zna, Betis je pobijedio 'modre' 3-1 (3-0) u 6. kolu grupne faze Europske lige, a bez obzira na sve su izabranici Marija Kovačevića i dalje u igri za prolaz dalje prije posljednje dvije utakmice u Europi koje slijede krajem siječnja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+