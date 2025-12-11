Obavijesti

Sport

Komentari 65
KOMENTAR PLUS+

Nakon tvorničkog reseta, ovo je realnost. Dinamo slomile greške pojedinaca, Betis miljama bolji

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: 2 min
Nakon tvorničkog reseta, ovo je realnost. Dinamo slomile greške pojedinaca, Betis miljama bolji
Susret Dinama i Real Betisa u 6. kolu Europske lige | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

DINAMO - REAL BETIS 1-3 Još će neko vrijeme Maksimir čekati sezone poput one kad je tu pao veliki Tottenham. Ova momčad tek odrasta, a neke stvari se moraju proći, koliko god to nekima bilo teško prihvatiti

Iznenađujuće dobro. Izgledalo je tako prvih 15 minuta, čak je dalo na razmišljanje o tome da Dinamo nakon nekog vremena dobro izgleda u Europi. Trojac u vezi djelovao je sigurno, napadački trojac rastrčano, a obrana je bila na razini. A onda se novinarskom ložom potegnulo pitanje "baš me zanima kako će Dinamo izgledati kad primi prvi gol". Kraj se zna, Betis je pobijedio 'modre' 3-1 (3-0) u 6. kolu grupne faze Europske lige, a bez obzira na sve su izabranici Marija Kovačevića i dalje u igri za prolaz dalje prije posljednje dvije utakmice u Europi koje slijede krajem siječnja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 65
VIDEO Dinamo - Betis 1-3: Novi europski šamar 'modrima'...
TREĆI PORAZ U NIZU

VIDEO Dinamo - Betis 1-3: Novi europski šamar 'modrima'...

Nakon poraza od Celte (3-0) i Lillea (4-0), Dinamo je u 6. kolu Europske lige doživio novi debakl. Betis je slavio 3-1 na Maksimiru, a sve je bilo gotovo u sedam minuta u prvom dijelu. Jedini go 'modrih' zabio je Galešić
Bodibilderica ima lice anđela, ali tijelo bi vas moglo prestrašiti
ZOVU JE HULK

Bodibilderica ima lice anđela, ali tijelo bi vas moglo prestrašiti

Izrazito je popularna na društvenim mrežama. Samo na Instagramu prati je gotovo dva milijuna ljudi. Ima tu i osuda i negativnih komentara. Rusku bodibildericu Vladislavu zbog fizičke građe zovu Hulk
Samovojska: Hrvatska nema igrače visoke svjetske klase
STRUČNJAK ZABRINUT

Samovojska: Hrvatska nema igrače visoke svjetske klase

Prije početka utakmice u studiju HRT-a su Ješe i Samovojska izrazili zabrinutost zbog statusa brojnih hrvatskih reprezentativaca u ključnoj sezoni uoči Svjetskog prvenstva

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025