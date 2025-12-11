DINAMO - REAL BETIS 1-3 Još će neko vrijeme Maksimir čekati sezone poput one kad je tu pao veliki Tottenham. Ova momčad tek odrasta, a neke stvari se moraju proći, koliko god to nekima bilo teško prihvatiti
Nakon tvorničkog reseta, ovo je realnost. Dinamo slomile greške pojedinaca, Betis miljama bolji
Iznenađujuće dobro. Izgledalo je tako prvih 15 minuta, čak je dalo na razmišljanje o tome da Dinamo nakon nekog vremena dobro izgleda u Europi. Trojac u vezi djelovao je sigurno, napadački trojac rastrčano, a obrana je bila na razini. A onda se novinarskom ložom potegnulo pitanje "baš me zanima kako će Dinamo izgledati kad primi prvi gol". Kraj se zna, Betis je pobijedio 'modre' 3-1 (3-0) u 6. kolu grupne faze Europske lige, a bez obzira na sve su izabranici Marija Kovačevića i dalje u igri za prolaz dalje prije posljednje dvije utakmice u Europi koje slijede krajem siječnja.
