Nakon uvredljivih komentara, Almena je obrisao Instagram

Iker Almena, nakon što je službeno predstavljen kao igrač Dinama, obrisao je profil na Instagramu. Prije nego što je profil nestao, Almena je s njega uklonio fotografije i ostale objave koje su ga povezivale sa splitskim klubom, uključujući i one na kojima je bio u Hajdukovom dresu. Njegov potez izazvao je burne reakcije dijela navijača "bijelih", koji su mu potom počeli ostavljati uvredljive komentare ispod objava koje su još bile dostupne.

Foto: GNK Dinamo

Situacija je na kraju otišla toliko daleko da je 22-godišnjak odlučio potpuno deaktivirati Instagram račun. Almena je u Hajduk stigao na posudbu iz saudijskog Al Qadsiaha i tijekom boravka na Poljudu ostavio vrlo dobar dojam, zbog čega je njegov kasniji transfer u najvećeg rivala dodatno privukao pozornost.

Almena može igrati na oba krila, a u Maksimiru u njemu vide igrača koji bi dugoročno mogao ostaviti trag u klubu. Dinamo bi ga trebao dovesti na posudbu uz opciju otkupa o kojoj će se tek kasnije konkretno pričati. Ako bude zaigrao na Poljudu, čeka ga "pakleni" doček. Za Hajduk je odigrao 23 utakmice.