Drama nakon potpisa za Dinamo: Almena obrisao Instagram, pobrisao Hajdukove tragove i izazvao bijes navijača Hajduka
Nakon uvredljivih komentara, Almena je obrisao Instagram
Iker Almena, nakon što je službeno predstavljen kao igrač Dinama, obrisao je profil na Instagramu. Prije nego što je profil nestao, Almena je s njega uklonio fotografije i ostale objave koje su ga povezivale sa splitskim klubom, uključujući i one na kojima je bio u Hajdukovom dresu. Njegov potez izazvao je burne reakcije dijela navijača "bijelih", koji su mu potom počeli ostavljati uvredljive komentare ispod objava koje su još bile dostupne.
Situacija je na kraju otišla toliko daleko da je 22-godišnjak odlučio potpuno deaktivirati Instagram račun. Almena je u Hajduk stigao na posudbu iz saudijskog Al Qadsiaha i tijekom boravka na Poljudu ostavio vrlo dobar dojam, zbog čega je njegov kasniji transfer u najvećeg rivala dodatno privukao pozornost.
Almena može igrati na oba krila, a u Maksimiru u njemu vide igrača koji bi dugoročno mogao ostaviti trag u klubu. Dinamo bi ga trebao dovesti na posudbu uz opciju otkupa o kojoj će se tek kasnije konkretno pričati. Ako bude zaigrao na Poljudu, čeka ga "pakleni" doček. Za Hajduk je odigrao 23 utakmice.
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