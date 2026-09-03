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STAO NA KRAJ

Nakon uvredljivih komentara, Almena je obrisao Instagram

Piše Jakov Drobnjak,
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Nakon uvredljivih komentara, Almena je obrisao Instagram
Foto: GNK Dinamo
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Drama nakon potpisa za Dinamo: Almena obrisao Instagram, pobrisao Hajdukove tragove i izazvao bijes navijača Hajduka

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Iker Almena, nakon što je službeno predstavljen kao igrač Dinama, obrisao je profil na Instagramu.  Prije nego što je profil nestao, Almena je s njega uklonio fotografije i ostale objave koje su ga povezivale sa splitskim klubom, uključujući i one na kojima je bio u Hajdukovom dresu. Njegov potez izazvao je burne reakcije dijela navijača "bijelih", koji su mu potom počeli ostavljati uvredljive komentare ispod objava koje su još bile dostupne.

Foto: GNK Dinamo

Situacija je na kraju otišla toliko daleko da je 22-godišnjak odlučio potpuno deaktivirati Instagram račun. Almena je u Hajduk stigao na posudbu iz saudijskog Al Qadsiaha i tijekom boravka na Poljudu ostavio vrlo dobar dojam, zbog čega je njegov kasniji transfer u najvećeg rivala dodatno privukao pozornost.

Almena može igrati na oba krila, a u Maksimiru u njemu vide igrača koji bi dugoročno mogao ostaviti trag u klubu. Dinamo bi ga trebao dovesti na posudbu uz opciju otkupa o kojoj će se tek kasnije konkretno pričati. Ako bude zaigrao na Poljudu, čeka ga "pakleni" doček. Za Hajduk je odigrao 23 utakmice.

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