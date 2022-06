Nakon 'vatrenih' i Barakude u Puli pobijedile prvake svijeta

Uoči odlaska na Svjetsko prvenstvo Barakude su svoje pripreme u Puli zaključile pobjedom u prijateljskoj utakmici s reprezentacijom Italije. Slavili su rezultatom 12:11 (3:3, 3:4, 3:2, 3:2) pred prepunim gradskim bazenima Pula. Ovo je bila prva utakmica Barakuda u Istri od postojanja države, na novosagrađenom pulskom bazenu.

- Iznimno intenzivna utakmica, činilo se da nije prijateljska koliko je intenziteta bilo u bazenu. No super da je bilo tako. Drago nam je naravno da je rezultat otišao na našu stranu, no to naravno nije bilo najbitnije. Primarno je da se vide konture naše igre, da imamo agresivnost, borbenost i želju, što su momci pokazali. Ovo je mlada reprezentacija s puno mladih igrača koji će po prvi puta debitirati na velikom natjecanju. Ova utakmica s Talijanima poslužila je kao odličan pokazatelj kako igrači reagiraju u stresnim situacijama - zaključio je Ivica Tucak, izbornik reprezentacije.





Današnji nastup reprezentacije bio je njihov posljednji ispit u Hrvatskoj. Slijede im dva slobodna dana, a nakon toga okupljanje u Zagrebu gdje će u petak i subotu odraditi treninge te se uputiti prema Budimpešti. Do početka Svjetskog prvenstva očekuje ih još jedna prijateljska utakmica, ovog puta van države. U Budimpešti će ih 18. lipnja dočekati Mađari, što će za obje momčadi biti i posljednja provjera uoči početka Svjetskog prvenstva. Prvi dio natjecanja Barakude će igrati u Debrecenu gdje se okupljaju reprezentacije skupine B (Hrvatska, Njemačka, Japan i Grčka).

- U ovim kratkim pripremama uspjeli smo odraditi sve što smo namjeravali. Iznimno je bitno da smo se homogenizirali kao ekipa. Stvorili smo atmosferu koju smo naslijedili od igrača koji su ovdje bili prije nas. Uvijek je lijepo pobijediti za kraj priprema i želim se zahvaliti ovoj predivnoj publici koja nas je došla podržati. Ispratili su nas na Svjetsko prvenstvo na najljepši mogući način. Sada je naš cijeli fokus na utakmici sa Grčkom. Izanalizirat ćemo ovu utakmicu i odlazimo puni optimizma na Svjetsko prvenstvo – zaključio je Ivan Krapić, kapetan.

Svjetsko prvenstvo održat će se u Mađarskoj od 18. lipnja do 3. srpnja, s time da vaterpolski dio prvenstva počinje 21. lipnja.

Trinaest Barakuda koje putuju u Mađarsku su:

GOLMANI:

Marko Bijač, Toni Popadić

CENTRI

Ivan Krapić (kapetan momčadi), Josip Vrlić

Najčitaniji članci