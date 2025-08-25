Obavijesti

Nakon WTA plasmana karijere Antonia Ružić ispala s US Opena

Čakovec: Trening tenisačice Antonie Ružić | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Antonia Ružić ispala s US Opena nakon poraza od Townsend! Ružić pokazala srčanost, ali Amerikanka odnijela pobjedu 6-4, 6-4. Hoće li Donna Vekić donijeti pobjedu Hrvatskoj

Hrvatska tenisačica Antonia Ružić, 69. igračica na WTA ljestvici, poražena je u prvom kolu posljednjeg Grand Slama sezone US Opena od Amerikanke Taylor Townsend sa 4-6, 4-6. Za 22-godišnju Čakovčanku bio je to premijerni nastup na nekom od Grand Slam turnira, dok je iskusna 29-godišnja Amerikanka jubilarni deseti put nastupila na terenima Flushing Meadowsa.

Nakon što su obje tenisačice držale svoje servise do rezultata 4-4, Townsend je u devetom gemu napravila break, a potom osvojila servis za 6-4 u prvom setu.

Amerikanka je novi break napravila na otvaranju drugog seta. Povela je 2-0, a prednost je zadržala do kraja osvojivši i drugi set rezultatom, 6-4. Ružić je u desetoj igri spasila dvije meč lopte, ali nažalost ne i treću. Townsend u drugom kolu čeka Latvijka Jelena Ostapenko koja je bila bolja od Kineskinje Xiyu Wang sa 6-4, 6-3.

U ženskoj konkurenciji Hrvatska ima još jednu predstavnicu Donnu Vekić koja će igrati protiv Španjolke Jessice Bouzas. U nedjelju se od US Opena oprostio i Borna Ćorić koji je u prvom kolu izgubio od češkog tenisača Jirija Lehečke sa 6-3, 4-6, 6-7 (5), 1-6.

Što se tiče turnira tenisača, ostaju nam još dvije uzdanice. Dino Prižmić će večeras na teren, a s druge strane mreže će ga čekati Andrej Rubljov, dok će Marin Čilić, pobjednik US Opena 2014., u utorak pokušati svladati odličnog Kazahstanca Aleksandera Bublika.

