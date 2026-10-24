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VELESLALOM ZA START SEZONE

Nakon Zrinke kreće Filip Zubčić. Poznat startni broj u Söldenu

Piše HINA,
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Nakon Zrinke kreće Filip Zubčić. Poznat startni broj u Söldenu
Saalbach: Svjetsko skijasko prvenstvo 2025 - veleslalom muški | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Zubčić kreće 19. u Söldenu, a Odermatt opet vreba pobjedu! Nova sezona Svjetskog kupa otvara se velikim veleslalomskim okršajem

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Hrvatski skijaš Filip Zubčić startat će kao 19. u prvoj utrci nove sezone Svjetskog kupa, uvodnom veleslalomu kojem je kao i uvijek domaćin austrijski Sölden.

Utrku će otvoriti Norvežanin Atle Lie McGrath nakon kojeg slijede Austrijanci Stefan Brennsteiner i Marco Schwarz, Brazilac Lucas Pinheiro Braathen, Švicarci Loic Meillard i Marco Odermatt te još jedan Norvežanin Henrik Kristoffersen. Prva vožnja počinje u 10 sati, a druga u 13 sati, prijenos je na HTV-u 2.

Prošle godine na ovoj je utrci slavio Švicarac Odermatt ispred Austrijanca Schwarza i Norvežanina McGratha. Zubčić je zauzeo 15. mjesto.

U subotu je startala nova sezona Svjetskog kupa veleslalomom skijašica u kojem je pobijedila Amerikanka Paula Moltzan, dok je hrvatska skijašica Zrinka Ljutić zauzela 11. mjesto.

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