Nama nisu dirali plaće, iako smo predložili klubu smanjenje

Sad je u prvome planu zdravlje ljudi, nogomet je sad postao nebitan. Ako se budu nastavljale lige, onda je najvažnije zdravlje igrača i ljudi koji će se brinuti da se utakmice uopće mogu igrati. Tko zna što će biti, ako se ovo nastavi još neko vrijeme, onda bi neki klubovi mogli i nestati, možda čak i neki veliki, zabrinut je Slaven Bilić.

Njegov West Bromwich Albion je na 2. mjestu Championshipa devet kola prije kraja prvenstva. To mjesto donosi izravan ulazak u Premiership. Sve se više priča o tome kako će se nogomet na Otok vratiti u lipnju.

- Čitam da je Arsenal počeo pomalo trenirati, isto radi i Tottenham. To oni rade na svoju ruku. Mi ne treniramo. U Engleskoj se očito čeka da se vidi razvoj situacije u drugim europskim državama u kojima je epidemija korona virusa bila na vrhuncu prije nego ovdje. Ako Nijemci doista krenu 9. svibnja, onda bi se ovdje moglo početi trenirati sredinom svibnja, ali tko to zna. Preduvjet je da u Njemačkoj sve prođe u redu u tih tjedan dana. Da ne bude nikakvih komplikacija nakon što se utakmice odigraju - kaže Bilić i nastavlja:

- Često me pitaju o tome bi li bilo korektno da se Liverpool proglasi prvakom, ako se prvenstvo ne nastavi. To ne zanima baš ostale klubove, samo njih. Takva bi proglašenja odgovarala njima, odgovarala bi i mojem klubu koji bi onda s Leedsom izravno ušao u Premiership. Ne bježim od toga da bi nam to odgovaralo, ali o tome uopće ne razmišljamo. Možda se sezona i poništi. Pa od iduće ponovno krenemo od nule u borbu za Premiership. Nitko sad ne zna što će se događati.

Foto: ANDREW COULDRIDGE Korona virus posljednjih je tjedana glavna tema u svijetu. Jednostavno, od te se teme ne može pobjeći. Mnogi su klubovi smanjivali plaće igračima. Čak i oni najveći svjetski. Velikani poput Reala, Barcelone, Bayerna...

- WBA zasad financijski jako dobro stoji. Kod nas su rekli da zasad nema potrebe za smanjivanjem plaća, da ovih par mjeseci neće ostaviti traga na klupske financije, ali... Ako se ovakva situacija nastavi, onda će sigurno biti udara. Mi smo već čelnicima kluba poručili kako smo spremni za smanjenja primanja, ako to bude potrebno. Trenerima i igračima je najvažnije da ljudi koji rade u klubu, a imaju manja primanja ne ostaju bez posla. Tu mislim na kuhare, oružare, sve oni koji se brinu za travnjak, sve radnike. Oni su nama prioritet, ne želimo da ostanu na ulici, da idu na prisilna bolovanja, već im želimo pomoći. Ako njihovi poslovi budu ugroženi, odmah smo im spremni pomoći - kaže nam Slaven Bilić, kojega smo pitali ima li nogomet bez publike na stadionima idućih mjeseci ikakvog smisla.

- Iskreno, što biste vi? Da imamo nogomet barem bez publike ili da ga nikako nemamo. Mislim da je ova prva varijanta puno bolja. Ako se ipak bude igralo, to će mnogim klubovima pomoći da prežive ovu situaciju. Imat će novca i od TV prava, a navijači će barem preko ekrana moći gledati voljene momčadi. Pa svi smo se mi poželjeli nogometa, svima nam strašno nedostaje, bolje da se onda igra bez publike, ali da ga barem imamo, naravno ako to situacija s virusom dopusti.

WBA je posljednju utakmicu odigrao 7. ožujka. Nogometa nema, prilika je to za druge stvari.

- Kako provodim vrijeme doma? Radim svašta pomalo. Zbog svih obveza i svega godinama nisam provodio ovoliko vremena s djecom. To me doista jako raduje, baš me čini ispunjenim. Imamo vremena za mnoge stvari za koje ne bismo imali da se igra svaki tjedan. To je dobro u ovoj situaciji, što svi možemo biti više s obitelji. Ima se vremena za romantiku kao u nekim hollywoodskim filmovima - našalio se bivši hrvatski izbornik.

Euro je odgođen, Hrvatska na Bilićev Otok dolazi u lipnju 2021. godine. Valjda korona virus to opet neće spriječiti.

- Englezima je odgoda odgovarala. Harry Kane i Marcus Rashford bili su upitni, a to su im dvije jako važne karike. Sad će s odgodnom od godinu dana njih imati na raspolaganju. Kad smo u pitanju mi, onda nam odgoda ne paše zbog Luke Modrića, ali odgovara zbog drugih stvari - kaže Bilić i pojašnjava:

- Luka će biti godinu stariji, ali ne s 27 na 28, sad je ipak u puno ozbiljnijim igračkim godinama. No, odgovara nam zbog Ivana Rakitića, koji ove sezone baš i nije igrao. Također, zbog Vrsaljka, Rebića, dobro će još godina dana doći i Petkoviću, Vlašiću, Brekalu, Oršiću... Bit ćemo mi dobri na Euru dogodine.