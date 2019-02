Napada Joshuu: Koliko imam braće i sestara? Pa... Oko 25

Prvog srpnja ove godine Anthony Joshua u Madison Square Gardenu brani svoja tri pojasa, tri svjetska naslova. Prvak stiže u New York jer nije mogao do meča sa Wilderom ili Furyjem (koji su dogovorili svoju tuču pa je onda otkazana), a preko Atlantika će i da osvojio najbogatije, američko tržište. To ne krije ni on, ni njegov promotor. Čast prvaka je važna, al' lova je važnija.

Protivnik: Amerikanac Jarrel 'Big Baby' Miller.

Just a moment of clarity - You don’t need any Olympics a real giant promoter. Just a huge pair of Balls and the belief That God made you for purpose so big you can’t even see it just Believe and feel it ... Started from the bottom now we here. pic.twitter.com/p1ga2AXgh9 — BIGBABYMILLER (@BIGBABYMILLER) February 13, 2019

Samo ga je Cro Cop pobijedio

Tridesetogodišnjak koji u fokus svjetske javnosti nije dospio dok nije postao Joshuin protivnik. Počeo je kao kikbokser i dobro mu je išlo u MMA-ju. U 23 meča 17 pobjeda nokautom, samo dva poraza, a oba - od Mirka Filipovića.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Kao boksač ima još bolji skor: 23 borbe, jedna neodlučena, 21 pobjeda od čega 17 nokautom.

'Mala beba' je, dakle, neporažen. Ali tako je bilo i u MMA-ju dok nije naletio na baš svjetskog majstora, Cro Copa. Ista mu se sudbina predviđa u meču sa britanskim šampionom u kojem će zaraditi 5 milijuna dolara.

Foto: ANDREW COULDRIDGE

Kad bi netko nešto rekao sestrama, udarao bih

Miller je visok 193 cm i težak 130 kg. Mrcina. Brooklynska mrcina sa dosta živopisnim CV-om. Otkad se zna da će se tući s Joshuom odgovorio je na tisuće pitanja. I ispričao svoju životnu priču...

- Braće i sestara imam toliko da ni sam ne znam koliko ih imam. Mama je prije mene rodila dvoje djece. Stariji brat Gerg me zapravo odgojio, on ima petoro klinaca koje osjećam kao braću. Biološki otac je 'ispario'. Moja teta kaže da taj ima 20-oro djece. Druga teta, koja je malo 'udarena' tvrdi da ih je 15-ak. Pa ako me pitate koliko braće i sestara imam moj odgovor je: 25, jedno-dvoje više ili manje. U svakom slučaju, puno.

- Rođen sam u Brooklynu, kad sam imao dvije godine mama je otišla u Belize pa smo se vratili u mojoj šestoj godini. Ulice Brooklyna su žestoke, a ja sam uvijek bio dijete puno ljutnje. Tih, ali sa dosta problema i manjkom samokontrole. Čim bi netko nešto rekao nekoj od mojih sestara, udarao sam. Sa 17 godina sam zakucao očuha u zid jer se nije ponašao kako treba prema mojoj mami.

- S 13 sam pretjerao. Jednog sam dečka jako ružno pretukao. Došla je njegova ekipa osvetiti ga pa sam i njih sve prebio. I to sve u školi. Mama je znala da ću biti izbačen iz škole pa me poslala teti u Kanadu i to je bilo predivno iskustvo. Samo nas je troje tamnoputih bilo u školi, ali svugdje sam nailazio samo na smirenost i ljubaznost. U toj okolini sam jednostavno bio drukčiji. Stalno relaksiran, bez ikakvih ispada. Volim te ljude i uvijek ću ih voljeti.

Foto: ANDREW COULDRIDGE

U kikboks ušao zbog žene s velikim grudima

- U Brooklynu umjesto dobar dan čuješ 'Poljubi me u gu..cu'. I kad sam se nakon dvije godine vratio, miran i bez bijesa u sebi, treći dan su mi ukrali bicikl. Sam sebi sam rekao 'OK, kanadski način ovdje neće proći', vratio se staroj priči i momentalno napravio što su meni napravili. I ja sam ukrao nečiji bicikl. Vozikao sam se i... Prošao pored dvorane u kojoj su trenirali kikboks. Iskreno, nisam ušao zbog kikboksa nego neke žene s velikim si..ma, ali imao sam i ideju da se želim baš naučiti tući, obraniti se ako me napadne više opasnih ljudi. S kikboksom je, dakle, krenulo. Sa nepunih 15 godina.

Prodavao sam aute, bio sam i vozač

- Nakon kikboksa brzo je došao i boks i odonda sam stalno u nekom poslu. Ili borbe ili moja škola borilačkih vještina ili transport tj. moja kamionska kompanija. A što sam sve radio u životu i nije za javno sjećanje. Bio sam izbacivač, radio sam u 'Dunkin Donutu' i ubijao se od krafni, bio užasno debeo. Prodavao sam aute a, bio sam i vozač. Ali ne taksist nego vozač za jednu farmaceutsku kompaniju. Svega je bilo.

- S vremenom, treninzi su bili sve što mi je trebalo da se oslobodim stresa i ne upadam u probleme. Samo sa to htio. Trenirati, a boriti se organizirano, uz pravila i suca, u ringu. Da bio sam i sparing partner Furyju, ali on ne govori istinu kad kaže da me sedam puta slao na pod. Nikada me nitko u boksu nije srušio. U kikboksu sam jedanput dobio u trbuh i samo se složio na pod, ali u boksu... Nikada. Fury jednostavno - laže.

- Neprimjereno govorim u najavi mečeva? Iskreno, zabole me... To je boks. Buka i takvi istupi uvijek pomažu prodaji karata. Ne zanimaju me ni prognoze da ću od Joshue izgubiti i da neku malu šansu eventualno mogu imati samo ako me podcijeni. Nek' priča tko što hoće. A bit će ovako: Anthony Joshua će pasti u meču sa mnom. To je jedino što mu se može dogoditi kad dođe tući se sa mnom u mom gradu, u mom dvorištu.