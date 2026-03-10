Napadač Rijeke nada se da će igrati protiv Hrvatske na SP-u: Žarko to želim, ali bit će teško

Svjetsko prvenstvo počinje za nešto manje od 100 dana, a stručni stožer Hrvatske, predvođen Zlatkom Dalićem, već uvelike prati i skautira protivnike. "Vatreni" će igrati protiv Engleske, Gane i Paname. Napadač Rijeke, Daniel Adu-Adjei, mašta kako će se naći na Mundijalu. U Rijeci igra jako dobro, a za HRT je govorio o želji nastupa na SP-u, o tome za koga će navijati te momčad na Kvarneru. Adu-Adjei je Englez, ali ima ganske korijene pa se zato može naći u dresu Gane na SP-u.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Vukovar - Rijeka 0-1

- Jako bih volio igrati na Svjetskom prvenstvu, ali bit će teško jer Gana ima mnogo izvrsnih igrača. Ipak, to je nešto što doista žarko želim. Ne znam za koga ću navijati, možda ostanem neutralan. Nadam se neriješenom rezultatu. Teško je reći, pratit ću kako će se stvari razvijati - rekao je pa komentirao odnos snaga u skupini, točnije, usporedio je Ganu i Englesku:

- Obje su reprezentacije vrlo dobre. Engleska je možda malo kvalitetnija, no bit će neizvjesno sa sve tri momčadi. Mislim da nije lako prognozirati tko će od njih stići najdalje, sve su to jake reprezentacije, nisam siguran. Ovisit će i o sreći, tempiranju forme... Teško je sve to predvidjeti.

Osvrnuo se na svoj dolazak u Rijeku.

- Svaki mladi igrač želi igrati, a vidio sam da je Rijeka uspješan klub. Osvojila je prvenstvo, stadion je lijep, navijači su strastveni i veselio sam se dolasku. Svakako, mladom igraču poput mene igranje u europskim natjecanjima velika je želja. Na takvim se utakmicama dodatno napreduje i to mi je također bilo uzbudljivo - rekao je.

Rijeka u osmini finala Konferencijske lige igra protiv moćnog francuskog Strasbourga. Adu-Adjei komentirao je taj susret.

- Ovo je dobra momčad, ispisali smo povijest ovim rezultatom i moramo nastaviti snažno u svim natjecanjima. Veselim se novom izazovu već ovaj tjedan i nadam se da ćemo se do tada uspjeti odmoriti.