Napadač Španjolske postavio je nevjerojatan rekord. Nije bio u dodiru s loptom čak 30 minuta

Nastavljaju se postavljati nevjerojatni rekordi na Svjetskom prvenstvu, a još jedan je postavljen na utakmici između Španjolske i Zelenortskih Otoka (0-0). Osim što su debitanti na Mundijalu došli do povijesnog boda remijem protiv aktualnih europskih prvaka, Španjolci su također ispisali povijest. Naime, španjolski napadač Mikel Oyarzabal proveo je više od 30 minuta na terenu bez da je dotaknuo loptu.

0 - Spain's Mikel Oyarzabal is the first player on record since 1966 to play the first 30 minutes of a FIFA World Cup match without touching the ball once.



Peripheral. pic.twitter.com/Ym5xi1ufbg — OptaJoe (@OptaJoe) June 15, 2026

Tako je postao prvi igrač ikad na Svjetskom prvenstvu koji u prvih pola sata nije taknuo loptu. Statistički podaci detaljno se prate od 1966., znači čak 60 godina pa je Oyarzabalov slučaj postao jedan od najbizarnijih podataka ovogodišnjeg prvenstva.

Jedan od najvećih junaka utakmice bio je nevjerojatni golman Zelenortskih otoka Vozinha koji je imao nekoliko sjajnih obrana, a taktički besprijekorno odigrala je cijela obrana reprezentacije koja je debitant na Svjetskim prvenstvima.