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MIKEL OYARZABL

Napadač Španjolske postavio je nevjerojatan rekord. Nije bio u dodiru s loptom čak 30 minuta

Piše Issa Kralj,
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Napadač Španjolske postavio je nevjerojatan rekord. Nije bio u dodiru s loptom čak 30 minuta
Foto: Siphiwe Sibeko

Statistički podaci detaljno se prate od 1966., znači čak 60 godina pa je Oyarzabalov slučaj postao jedan od najbizarnijih podataka prvenstva

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Nastavljaju se postavljati nevjerojatni rekordi na Svjetskom prvenstvu, a još jedan je postavljen na utakmici između Španjolske i Zelenortskih Otoka (0-0). Osim što su debitanti na Mundijalu došli do povijesnog boda remijem protiv aktualnih europskih prvaka, Španjolci su također ispisali povijest. Naime, španjolski napadač Mikel Oyarzabal proveo je više od 30 minuta na terenu bez da je dotaknuo loptu. 

Tako je postao prvi igrač ikad na Svjetskom prvenstvu koji u prvih pola sata nije taknuo loptu. Statistički podaci detaljno se prate od 1966., znači čak 60 godina pa je Oyarzabalov slučaj postao jedan od najbizarnijih podataka ovogodišnjeg prvenstva. 

Jedan od najvećih junaka utakmice bio je nevjerojatni golman Zelenortskih otoka Vozinha koji je imao nekoliko sjajnih obrana, a taktički besprijekorno odigrala je cijela obrana reprezentacije koja je debitant na Svjetskim prvenstvima. 

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