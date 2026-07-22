Obavijesti

Sport

Komentari 1
NAJSKUPLJI ENGLEZ

Napadač Ville postao najskuplji Englez u povijesti! Chelsea dao nestvarnih 137 milijuna eura...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Napadač Ville postao najskuplji Englez u povijesti! Chelsea dao nestvarnih 137 milijuna eura...
Foto: Manon Cruz/REUTERS
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Šou u Engleskoj! Morgan Rogers za 117 milijuna funti postao najskuplji Englez i novi rekorder Chelseaja

Admiral

Engleski nogometni reprezentativac Morgan Rogers (23) i službeno je prešao iz Aston Ville u Chelsea u transferu vrijednom 117 milijuna funti (oko 137 milijuna eura) čime je postao najskuplji engleski igrač u povijesti. Rogers, koji može igrati na pozicijama ofenzivnog veznog i krila, potpisao je ugovor s Chelseajem do ljeta 2033. godine.

FILE PHOTO: FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina
Foto: Lee Smith/REUTERS

Prelazak Rogersa iz Aston Ville u Chelsea tako je za milijun funti nadmašio prošlomjesečni transfer drugog engleskog reprezentativca, veznjaka Elliota Andersona koji je za 116 milijuna funti otišao iz Nottingham Foresta u Manchester City.

Također, Rogers je postao i najskuplji igrač Chelseaja u povijesti nadmašivši transfer Ekvadorca Moisesa Caiceda koji je prije tri godine stigao na Stamford Bridge iz Brighton and Hove Albiona za 115 milijuna funti.

"Za mene je Chelsea najveći londonski klub i još kao dječak sam mu se divio. Stvarno sam uzbuđen zbog projekta pod novim menadžerom, igračima koje imamo i smjerom u kojem idemo. Zato sam i došao", kazao je Rogers.

U dvije i pol sezone provedene na Villa Parku Rogers je upisao 125 nastupa i 31 pogodak te je pomogao Aston Villi osvojiti Europsku ligu u svibnju. Prošle sezone je Chelsea zauzeo tek 10. mjesto u Premier ligi pa neće igrati u eurokupovima ove sezone.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Hajduku donio milijune, sad opet seli? Alžirac uskoro iz Dinama ide u Egipat
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Hajduku donio milijune, sad opet seli? Alžirac uskoro iz Dinama ide u Egipat

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Luksuzno carstvo Michaela Jordana: Jahtom zagospodario Splitom, a u garaži samo jurilice
ŽIVI 'LAGANO'

FOTO Luksuzno carstvo Michaela Jordana: Jahtom zagospodario Splitom, a u garaži samo jurilice

Michael Jordan. Samo ime sinonim je za košarkašku besmrtnost, za let koji prkosi gravitaciji, za šest prstenova prvaka koji sjaje jače od bilo kojeg trofeja. No, Jordan nije samo košarkaška ikona; on je i prvi sportaš milijarder, čovjek čija strast prema brzini i luksuzu konkurira njegovoj ljubavi prema zakucavanjima. A gdje jedan milijarder s takvim pedigreom čuva svoje 'igračke'? U garaži koja bi posramila i sultane, a obožava i luksuzne jahte, to je pokazao i 2021. godine kada je unajmio luksuznu jahtu O'Pari, čiji tjedni najam iznosi 'sitnih' milijun eura...
Ostavila je realovca pa uselila k prijateljici. Onda i u njen krevet
FOTO: KAO U SAPUNICI

Ostavila je realovca pa uselila k prijateljici. Onda i u njen krevet

Brazilski mediji šuškaju o ljubavnom skandalu Brune Rotte, Rodrygove partnerice, s dečkom najbolje prijateljice dok je živjela kod nje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026