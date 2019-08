Napadači u krizi: Gavranović bez gola, Atiemwen tek jedan

U Gorici je Atiemwen ili Beli, kako su ga zvali, bio gol mašina, baš kao Mario Gavranović u Rijeci. No ove sezone - ne ide. Loše su to vijesti za Bjelicu koji u utorak mora zabiti gol u Budimpešti.

François Moubandje, pompozno predstavljeni lijevi bočni nije niti jednom ozbiljnije probio stranu, stvorio višak, centrirao, Mario Gavranović je i u Osijeku pokazao da je potpuno izvan forme, dok je Atiemwen već tradicionalno izgubljen na terenu. To je bila slika Dinama u Gradskom vrtu.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Mario Gavranović, ubojiti topnik, ove sezone nije zabio niti jedan gol u Europi ni prvenstvu. Nastupio je šest puta, bez gola, što je preveliki post za takvog napadača. Atiemwen, pak, s druge strane, od dolaska u Dinamo zabio je tek dva gola u prvenstvu u 14 nastupa. Za krilnog napadača Dinama, kluba koji u HNL-u dominira u svakoj utakmici, svakako premalo. U prosjeku, Atiemwen u prvenstvu zabija svakih sedam utakmica! Krilni napadač s takvim prosjekom nema što tražiti u Dinamu.

- Jako puno je igrača bez ritma utakmica, a okupiraju nas i problemi uoči uzvratne utakmice protiv Ferencvarosa - rekao je Nenad Bjelica.

Ako će s ovakvim pristupom ući u uzvratni susret u Budimpešti, Dinamu se ne piše dobro. Bjeličine rotacije nisu potpuno jasne jer odmaraju se igrači iako je sezona tek počela! Malo je nejasno od čega odmarati igrača, koji je tek krenuo u sezonu i ima jednu ili dvije utakmice u nogama?!

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

U Gradskom vrtu je loš bio i Damian Kadzior, koji sve više pokazuje da nije vezni igrač koji će biti nositelj igre. Puno se više svidio Lovro Majer, za kojeg se iz aviona vidi da zna, no mora i on više. Ukratko, nije to ni sjena Dinama iz prošle sezone, kada je ovakve utakmice Bjelica rutinski pobijeđivao. Danas se Dinamo muči protiv Saburtala, Ferencvarosa, Osijeka...

Za susret protiv Ferencvarosa Bjelica mora nešto promijeniti jer je susret u Osijeku pokazao da neki igrači nisu za Dinamo. Odnosno, da u ovakvoj formi nemaju što tražiti u 'modrom' dresu. Prvi Atiemwen, koji se nikako ne može uklopiti u discplinirani i taktički nogomet kakav preferira Bjelica. Jer, nije isto igrati u Gorici i u Dinamu. Stoga, Bjelica je na velikim mukama jer dosta igrača nije u formi, a susret protiv Ferenvcarosa je za dva dana.

- Za taj susret u momčad ću staviti iskusne, hrabre i one koji znaju i mogu igrati pod pritiskom, a njega će u Budimpešti biti. Vidio sam dosta u Osijeku, ali neću otkrivati - rekao je Bjelica.

Ako je suditi po toj utakmici, malo bi tko mogao iz Gradskog vrta mogao istrčati u Budimpešti...