'Napao me nožem usred meča, ali nije dobio nikakvu kaznu!'

Prije 27 godina svijet je vidio atentat na jednu od najpoznatijih sportašica planete usred teniskog meča. Poremećeni obožavatelj Steffi Graf, Nijemac Gunther Parche, utrčao je na teren usred turnira u Hamburgu i - velikim kuhinjskim nožem ubo Moniku Seleš (46), tada prvu tenisačicu svijeta, u gornji dio leđa!

Foto: 24sata

Napadač je odmah svladan, a ubod dubine četiri centimetra nazubljenim nožem za skidanje mesa s kostiju ozlijedio je mišiće i tkivo oko lijeve ramene lopatice Monike Seleš.

Do tog trenutka ona je dominirala ženskim tenisom. U dvije godine osvojila je 22 turnira, od čega sedam Grand Slamova i često u finalima pobjeđivala Steffi Graf, tada prvu tenisačicu svijeta.

Parche je tada bio tridesetosmogodišnji nezaposleni Nijemac, opsjednut sa Steffi Graf. Nije mogao podnositi da Selešova grabi prema broju jedan i počeo ju je pratiti.

Foto: 24sata

Kada je Monika u Berlinu srušila Graf s prvog mjesta Parche je potpuno poludio i odlučio Moniku Seleš izbaciti iz igre bez obzira na rizik.

Seleš se oporavila za nekoliko tjedana, ali napad je ostavio velike psihičke ožiljke. Profesionalnom tenisu nije se vratila sljedeće dvije i pol godine.

- Nevjerojatno je da me taj čovjek povrijedio sa namjerom, a za to nije dobio nikakvu kaznu. Jednostavno, ne želim više ići u Njemačku, tamo se ne osjećam ugodno, sve me podsjeća na taj dan - govorila je Monika.

Foto: REUTERS/Davor Plukavec/Pixsell

Sud je naknadno proglasio Parchea mentalno poremećenim pa nije kazneni odgovarao za pokušaj ubojstva nego je upućen na psihijatrijsko liječenje.

Seleš se vratila tenisu i igrala sjajno, ali više nikad nije došla na prvo mjesto WTA ljestvice. Blistavu je karijeru okončala 2003. sa 53 osvojena turnira i devet Grand Slam naslova.