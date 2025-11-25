Obavijesti

Sport

Komentari 6
SLIJEDE PROMJENE? PLUS+

Napeto na Poljudu: Odnosi loši, a Garciju je doveo bivši direktor

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: 2 min
Napeto na Poljudu: Odnosi loši, a Garciju je doveo bivši direktor
Foto: Goran Kovacic/Sime Zelic/PIXSELL

Dok je u Dinamu Boban stao iza Kovačevića, drugačiju situaciju sad ima trener Hajduka. Nije "na istoj valnoj duljini" s Vučevićem i Rakitićem, a mogao bi uskoro potražiti drugo rješenje

Gonzalo Garcia je jedan od posljednjih poteza prošlog sportskog direktora Francoisa Vitalija na Poljudu. Veselili su mu se navijači Hajduka, ruku na srce, napravio je i dobar posao s trenutačno vodećom momčadi HNL-a, ali poraz na Rujevici (5-0) mu nije trebao.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Dinamove zimske promjene: Odlaze čak sedmorica? Želje su Brazilac i dva mlada Hrvata...
STIŽU NOVE PROMJENE

Dinamove zimske promjene: Odlaze čak sedmorica? Želje su Brazilac i dva mlada Hrvata...

Livaković je već u 'kućici', a posljednjih tjedana u Maksimiru je dobro kotirao desni bek Paul Tabinas, reprezentativac Filipina koje je do svibnja vodio Albert Capellas. Ipak, čelnici Dinama dat će priliku Noi Mikiću...
Riječka profesorica svjetska je prvakinja u bodibildingu! Ovo je njena preobrazba: Plakala sam
FOTO: KAKVA TRANSFORMACIJA

Riječka profesorica svjetska je prvakinja u bodibildingu! Ovo je njena preobrazba: Plakala sam

Dejanira Žuklić (38) iz Rijeke osvojila je dvije zlatne medalje na Svjetskom prvenstvu u bodibildingu, postavši apsolutna prvakinja! Emotivni trenutak za sportašicu koja niže uspjehe diljem svijeta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025