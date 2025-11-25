Dok je u Dinamu Boban stao iza Kovačevića, drugačiju situaciju sad ima trener Hajduka. Nije "na istoj valnoj duljini" s Vučevićem i Rakitićem, a mogao bi uskoro potražiti drugo rješenje
Napeto na Poljudu: Odnosi loši, a Garciju je doveo bivši direktor
Gonzalo Garcia je jedan od posljednjih poteza prošlog sportskog direktora Francoisa Vitalija na Poljudu. Veselili su mu se navijači Hajduka, ruku na srce, napravio je i dobar posao s trenutačno vodećom momčadi HNL-a, ali poraz na Rujevici (5-0) mu nije trebao.
