'Napokon dovodim Hazarda, a Ramos neće nigdje bez odštete'

Sezona bez trofeja. U Realu je to apsolutni, totalni promašaj. U Primeri nisu bili ni drugi nego osam bodova iza Atletica i 19 (!) iza Barcelone. Čak je i veliki Vicente Del Bosque bacio vreću soli na ranu: "U moje doba Barcelona je slavila: samo klupski rođendan"!

Sve prema čemu Madridisti gledaju jest: prijelazni rok. A tu je samo jedan čovjek presudan. Predsjednik Florentino Perez. i Florentino je u kasni sat sa ponedjeljak na utorak sjeo pred mikrofone radija Onda Cero pa krenuo redom:

- Sergio Ramos? Rekao mi je da ima jako dobru ponudu iz Kine, ali da Kinezi ne mogu platiti odštetu. Što sam mu drugo mogao reći osim: "Nema šanse da pustim kapetana Reala da ode bez odštete"! - počeo je Perez.

- Dakle, može ići, ali ima ugovor još dvije godine i odšteta se mora platiti. Ako bih dozvolio drukčije to bi bio jako opasan presedan. Volim Ramosa i ako za njega nešto nisam ili neću napraviti to nije zato što to ne želim nego zato što ne mogu.

Pojačanja? Dva su došla, ali navijači se nadaju imenima iz kategorije 'galacticosa'. Hazarda ste već potpisali?

- Došli su Eder Militao iz Porta i Rodrygo iz Santosa, a što se tiče Edena Hazarda... Ne, nisam ga potpisao. Kako da pregovaram s klubom kojeg još čeka europsko finale? Godinama ga pokušavam dovesti u Madrid jer mislim da je jedan od najboljih nogometaša svijeta i da: nadam se da ovo ljeto Hazard napokon dolazi na Bernabeu.

Novine su već mjesecima pune priča o Mbappéu i Neymaru. Francuz je sam rekao da možda ne ostane u Parizu.

- Istina je samo jedna: niti sam sa Zidaneom pričao o Mbappéu i Neymaru niti sam o transferu u Real pričao sa ijednim od njih dvojice. Ako želim nekog nogometaša najprije se obratim klubu za koji igraju.

Foto: REUTERS/PIXSELL

Vraća se James Rodriguez iz Bayerna. Nije se baš proslavio tamo.

- Da, James se vraća s posudbe u Bayernu, Nijemci su nam rekli da ga više ne žele. Vraća se. Što ne znači da će ostati kod nas. Nismo još odlučili što ćemo s njim.

Pričuvni golman bit će trenerov sin?

- Ne znam baš. Ja se nisam pozdravio s Keylorom Navasom jer nisam baš siguran da će otići. Da, vidio sam da se pozdravljao s publikom nakon zadnje utakmice, ali do mene još nije došao njegov zahtjev za odlaskom niti neka ponuda, a ima još godinu dana ugovora. Lako je moguće da Keylor ostane u Realu.

Dakle, Militao i Rodrygo već unutra, Hazard 99%, a ostalo je još sve u zraku...

- Gledajte, što se pojačanja tiče ne postoji odluka koje će biti donesena, a da u nju nije uključen i Zidane. A on dobro zna kako uz kupovinu moramo i prodavati. Inače... Ništa nismo dobili s promjenama trenera! Ni sa Lopeteguijem, ni sa Solarijem, ni sa povratkom Zidanea.

Bar vas je Barcelona razveselila svojim porazima od Liverpoola i Valencije.

- Ne, Barcelonino ispadanja iz Lige prvaka i poraz u finalu Kupa kralja nisu me razveselili, ali iskreno... Nisu me ni jako rastužili.

Je li istina da ste se s Cristianom Ronaldom razišli zato što mu niste htjeli pomoći s porezom?

- Nije. Istine su ove: o njegovim poreznim problemima nikad nismo ni pričali, on je sam htio otići i to mi je rekao odmah nakon osvojene treće Lige prvaka zaredom i... Cristiano je najbolji igrač kojeg sam ikad doveo u Madrid! - rekao je predsjednik Reala, Florentino Perez.