Potres u Realu: Svađa Ramosa i Pereza, kapetan traži transfer

U novoj bi sezoni mogli gledati u potpunosti novi Real. Španjolski mediji sve više spominju odlazak Sergija Ramosa nakon velike svađe s predsjednikom 'kraljeva' Florentinom Perezom.

Ovu je ekskluzivu prenio TV show El Chiringuito de Jugones, a potvrdili su Marca i Assu. Prije se spominjala mogućnost 'navlačenja' s upravom oko povećanja ugovora, ali sad to nije slučaj. Sve je počelo Realovim ispadanjem protiv Ajaxa u četvrtfinalu Lige prvaka.

"UNITED ASK RAMOS TO DECLARE THAT HE WANTS TO LEAVE" - Tomorrow's Marca is dedicated to the Sergio Ramos saga pic.twitter.com/umNLjnbUIu