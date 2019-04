Napokon! Stiže nam Miočićeva borba, i to već ovog vikenda...

Bivši UFC prvak Stipe Miočić napokon će se boriti!

Ipak, nažalost neće se raditi o UFC-ovom oktagonu, već će Miočić nastupiti na 'Fight 2 Win' događaju u posebnom, ekshibicijskom 'grappling' dvoboju.

Miočića tamo očekuje Aaron Howard, policajac s ljubičastim pojasom u brazilskom jiu-jitsu, a on je već ranije nastupao na 'Fight 2 Win' događajima.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Sjajan trening danas! Ne mogu dočekati da nastupim u borbi ovog vikenda i to još za vrlo plemenitu svrhu. Sva zarađena sredstva idu fundaciji za poginule vatrogasce - rekao je Stipe na svom Instagramu.

A UFC? Tko zna kada ćemo to više vidjeti... U MMA borbi nismo ga vidjeli od UFC-a 226 u srpnju prošle godine kada ga je nokautirao Daniel Cormier. Miočić se od tada nada revanšu, no tko zna kada će do njega doći...