SERIE A

Napoli i Roma podijelili bodove

Piše HINA,
Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS

Dva puta su gosti vodili, ali se Napoli oba puta vratio produživši pozitivan niz rezultata u međusobnim susretima. Napoli je naime, u posljednjih 13 susreta upisao samo jedan poraz od Rome

Derbi susret 25. kola talijanskog nogometnog prvenstva između Napolija i Rome je završio 2-2 nakon što su gosti dva puta vodili.

Dva puta su gosti vodili, ali se Napoli oba puta vratio produživši pozitivan niz rezultata u međusobnim susretima. Napoli je naime, u posljednjih 13 susreta upisao samo jedan poraz od Rome.

CALCIO - Serie A - SSC Napoli vs AS Roma
Foto: Danilo Gemito/IPA Sport / ipa-agency.net

Gosti su poveli već u sedmoj minuti golom Donyella Malena, izjednačio je Leonardo Spinazzola u 40. minuti, da bi Malen u 71. minuti golom s bijele točke doveo Romu do nove prednosti. Konačnih 2-2 postavio je Aisson Santos sjajnim golom s ruba kaznenog prostora u 82. minuti.

Napoli je treća momčad Serie A s 50 bodova, dok je Roma četvrta s tri manje. 

OSTALO

