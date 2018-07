Predsjednik Napolija provocira Ronalda: On je pred mirovinom

Cristiano Ronaldo priključio se momčadi Juventusa, nakon što je u megatransferu od 100 milijuna eura prešao iz Reala ovoga ljeta.

Portugalac je stigao u Italiju i izazvao masovnu histeriju.

Strojevi rade sto na sat, ali ne mogu tako brzo tiskati dresove koliko su navijači navalili na njih. Svi žele djelić Ronalda, ali nisu svi oduševljeni. Recimo, Napolijev predsjednik, kontroverzni Aurelio De Laurentiis iskoristio je šansu malo 'bocnuti' rivala iz Torina.

Prošle sezone kukao je De Laurentiis kad je njegov Napoli izgubio utrku za naslov u samom finišu sezone. Kao loš gubitnik, za sve je optužio Juventus i suce.

Sad je opalio po Ronaldu.

- Kad dajete takve plaće za igrače, kad tad vam se to obije o glavu. Pa on je na zalazu karijere i potrošiti toliko novca za jednog igrača koji je u određenim godinama je jako opasno. Rizičan je to posao za klub, baš me zanima hoće li prevladati marketinški ili sportski uspjeh - rekao je De Laurentiis, čiji Napoli već 30. rujna gostuje kod Juvea.