Naprasno raskinuo s Goranom, sad divljao po autocesti 210 km na sat. Žestoko su ga kaznili

Naprasno raskinuo s Goranom, sad divljao po autocesti 210 km na sat. Žestoko su ga kaznili
Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS

Stefanos Tsitsipas je jurio skoro duplo brže nego što je dozvoljeno na autocesti u Grčkoj te su ga nove kamere snimile. Oduzeta mu je vozačka na godinu dana te je morao platiti kaznu

Karijera Stefanosa Tsitsipasa (27) ne ide onako kako su mnogi zamišljali. U jednom trenutku bio je treći na svijetu, počeo je osvajati velike turnira, a onda se samo ugasio. Pratile su ga kontroverze da se dogovara s ocem, koji mu je bio i trener, za vrijeme mečeva te da razgovaraju kada ode na toalet, a ni Goran Ivanišević ga nije dugo "trpio" te je jednom prilikom rekao da Tsitsipasa samo tata može trenirati. Trenutačno je 34. igrač svijeta, a sada je uhvaćen i kako luduje autom.

FILE PHOTO: Stefanos Tsitsipas in action at Wimbledon
Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Grčka je na ulice postavila nove kamere koje hvataju brzinu i love vozače koji divljaju po cesti te je to na svojoj koži osjetio i tenisač. Uhvaćen je kako juri 210 kilometara na sat u skupocjenoj jurilici na autocesti Attiki Odos gdje je maksimalna dopuštena brzina 120 kilometara na sat. Neshvatljivo ponašanje kojim je ugrozio ne samo svoj, već i tuđe živote, ali nitko nije stradao. Kaznu je platio odmah. Morao je u grčku državnu blagajnu dati 2000 eura, što za njega i nije neki problem te mu je na godinu dana oduzeta vozačka. 

U karijeri je osvojio 12 turnira, od čega je tri puta uzimao Masters 1000 u Monte Carlu. Bio je u dva Grand Slam finala i trebao je biti netko tko će se umiješati u dominaciju Alcaraza i Sinnera. Ipak nije uspio te je pitanje hoće li uopće biti nositelj na nadolazećem Australian Openu, a sada, očito, ne mari ni kako se ponaša van terena.

