Maradona ima krvarenje na mozgu! Ide na hitnu operaciju

Moj otac je hospitaliziran jer prolazi kroz niz emotivnih problema. Ne postoji fizička bolest zbog koje je u bolnici, tvrdio je Maradonin sin, ali situacija je puno ozbiljnija...

<p>Ostat će na promatranju sljedeća tri dana. Psihički nije dobro i to onda utječe i na njegovo fizičko stanje. On treba pomoć i moramo mu pomoći, rekao je <strong>Maradonin</strong> liječnik Leopold Luque u ponedjeljak, no čini se da je stanje legendarnog Argentinca znatno ozbiljnije.</p><p><strong>Pogledajte video: Maradona u elementu</strong></p><p>Iako su se prvo spominjali samo emocionalni problemi, talijanski <a href="https://www.corriere.it/sport/20_novembre_03/maradona-sara-operato-cervello-un-edema-causato-una-caduta-049ebc6a-1e08-11eb-9970-42ca5768e0fd.shtml?&appunica=true" target="_blank">Corriere Della Sera</a> piše kako je Maradonino stanje jako ozbiljno i da će biti hitno operiran zbog krvarenja u mozgu koje je prouzročio edem. On je nastao prilikom pada, ali i dalje se ne zna kada.</p><p>- Možda je to bilo prije mjesec ili pet godina, nije poznato - poručili su iz bolnice za talijanske kolege.</p><p>Podsjetimo, legendarni Diego Maradona završio je u ponedjeljak u bolnici u La Plati, gradu 40 kilometara udaljenom od Buenos Airesa. Samo tri dana nakon što je proslavio 60. rođendan, Maradona se, prema izvještajima argentinskih medija, osjećao slabo i loše, a navodno je to povezano s lošim mentalnim stanjem, odnosno s depresijom.</p><p>To je tvrdio i njegov sin Diego Sinagra.</p><p>- Moj otac je hospitaliziran jer prolazi kroz niz emotivnih problema. Ne postoji fizička bolest zbog koje je u bolnici. Napravio je puno pogrešaka u životu i mnogi su mu ih oprostili, ali on se i dalje ne osjeća dobro. Suočava se s onime što se dogodilo. Njegov glavni cilj je zadržati obitelj na okupu. Po prvi puta svi smo ujedinjeni oko toga da njemu bude dobro. Stvari se popravljaju, ali to se sve događa polako. Moj otac je u bolnici jer je pokleknuo pred poviješću i to je jedina istina - napisao je njegov sin Diego Sinagra, a prenosi AS.</p><p>Maradona posljednjih dana navodno nije htio ni jesti, a baš na rođendan već na poluvremenu otišao je s utakmice svoje Gimnasije protiv Patronata, što je potaknulo sumnju oko njegovog stanja.</p><p>No riječ je o puno ozbiljnijem. Stanje mu se naglo pogoršalo pa su se liječnici odlučili na hitnu operaciju koju će najvjerojatnije izvršiti već u srijedu. </p><p>Već je više puta boravio u bolnicama. Početkom prošle godine završio je na operaciji kojom je zaustavljeno unutarnje krvarenje u želucu, što ga je prouzročila hijatalna hernija, poznatija kao kila na želucu. </p><p>Također, prije malo više od 15 godina zbog kokaina je imao ozbiljnih srčanih i respiratornih problema, a 2007. godine u Buenos Airesu se liječio od ovisnosti o alkoholu.</p>