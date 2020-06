Napušta Bundesligu i odlazi u Trondheim da bi bio vatrogasac

<p>Norveški nogometaš <strong>Per Skjelbred </strong>(33) odlučio je napustiti<strong> Herthu Berlin</strong> nakon sedam godina. Per će se vratiti u svoju domovinu i zaigrati u dresu Trondheima s kojim je potpisao ugovor do 2023.</p><p>Ipka, to nije jedini razlog zašto se Norvežanin vraća kući. Naime, on se nada da će uz nogometnu karijeru graditi i - vatrogasnu. Da, dobro ste pročitali. </p><p>- Vidjet ćemo koliko ću još moći igrati. Jednom kad više ne budem mogao držati ovakav nivo, prestat ću s nogometom. Dakle, negdje oko 45. godine. Nakon toga ću radi u nogometnoj akademiji Trondheima. Ali, ja želim još raditi i kao vatrogasac. Možda ću preko tjedna raditi s djecom, a za vikend kao vatrogasac, rekao je Skjelbred za <a href="https://www.bild.de/wa/ll/bild-de/privater-modus-unangemeldet-54578900.bild.html" target="_blank">Bild</a>. </p><p>Osim toga, Peru u Trondheimu već godinu dana živi obitelj, tako da ovakva odluka za prelaskom ondje i ne čudi pretjerano.</p><p>Per Ciljan Skjelbred je za njemačkog prvoligaša odigrao 178 utakmica, a prije toga igrao je i za <strong>HSV </strong>i <strong>Rosenborg</strong>. Za norvešku reprezentaciju je odigrao 43 utakmice.</p>