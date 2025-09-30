Napustio je Dinamo bez ijedne minute. Jedini Hrvat u Izraelu: 'Nije u redu izbaciti ih iz Europe'

Karlo Bručić (33), nekadašnja nada Dinamove škole nogometa, proveo je sedam godina u Maksimiru, no nikada nije nastupio za prvu momčad. Danas je igrač izraelskog Bnei Sakhnina i jedini hrvatski nogometaš u toj zemlji, čiji predstavnik Maccabi Tel Aviv kao formalni domaćin u Bačkoj Topoli dočekuje Dinamo (četvrtak, 21 sat). Baš je Bručić prošlog vikenda izvukao bod protiv Maccabija kod kuće (0-0), i to s dva igrača manje, prvim već od 16. minute.

- Oni su igrali u najjačem sastavu, ali smo se dobro branili. Nisu nepobjedivi. Tko je najopasniji igrač? Dor Peretz, Izraelac. On je zaslužan za više od 50 posto njihovih golova, stalno ulazi iz drugog plana. Od stranaca su tu belgijsko krilo Hélio Varela i srpski veznjak Kristijan Belić - rekao je Bručić za Sportske novosti.

Priliku za Dinamo vidi na jednoj strani terena.

- Šanse su veće preko njihove lijeve strane jer su na desnoj, gdje je Nizozemac Tyrese Asante, jako brzi i čvrsti.

Velika Gorica: Gorica i Varaždin sastali se u 1. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Zbog odluke Uefe Maccabi će Dinamo ugostiti u Bačkoj Topoli, što Bručić vidi kao ključnu prednost za Dinamo.

- To je ogroman hendikep za njih. Oni se najbolje osjećaju doma, na svom stadionu, pred svojim navijačima. Ovako se i oni trebaju adaptirati na drugi teren, zapravo su gosti na domaćem terenu. Vjerujem da neće raditi visoki pritisak, nego će se povući u srednju zonu i čekati oduzetu loptu za brzu tranziciju, baš zato što nisu na svom terenu.

Život u Sakhninu je, kaže, normalan unatoč stalnoj opasnosti s neba. Živi s obitelji na sjeveru, gdje nije tolika opasnost od raketnih udara.

- Bio sam ovdje i prošle godine, u vrijeme sukoba s Libanonom, tri mjeseca sam s balkona gledao kako lete rakete. Izrael ima zaštitnu obranu, koja to raznese u zraku, tako da nema velikog straha. Živim normalan život, mogu normalno prošetati i otići u restoran - rekao je Bručić, a o pritiscima na Uefu da izbaci Izrael iz svojih natjecanja poručio:

- To nije u redu jer su natjecanja već krenula, svatko ima šansu osvojiti bodove i treba sezonu odraditi do kraja.