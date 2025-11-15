EKSKLUZIVNO Legendarni trener Branko Ivanković, poznat kao Tanac, odlučio je stati s karijerom i dao veliki intervju za 24sata. S 71 godinom, nakon nevjerojatnih iskustava i trofeja, posvetit će se obitelji i unuku
'Napustio sam Dinamo čim je Mamić ušao u svlačionicu. Iran? E, sad mogu voditi Barcu i Real'
Profesor Branko Ivanković (71) oduvijek je bio primjer prave varaždinske gospoštine. Uvijek uglađen i fin, omiljen na svim kontinentima na kojima je radio kao nogometni trener. Posljednji angažman imao je kao izbornik kineske nogometne reprezentacije. Stigle su ponude ponovno iz Kine, Irana, Bahreina i Saudijske Arabije, no odlučio je da je dosta skitanja po svijetu.
