BRANKO IVANKOVIĆ ZA 24SATA PLUS+

'Napustio sam Dinamo čim je Mamić ušao u svlačionicu. Iran? E, sad mogu voditi Barcu i Real'

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: 7 min
Varaždin: Branko Ivanković | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

EKSKLUZIVNO Legendarni trener Branko Ivanković, poznat kao Tanac, odlučio je stati s karijerom i dao veliki intervju za 24sata. S 71 godinom, nakon nevjerojatnih iskustava i trofeja, posvetit će se obitelji i unuku

Profesor Branko Ivanković (71) oduvijek je bio primjer prave varaždinske gospoštine. Uvijek uglađen i fin, omiljen na svim kontinentima na kojima je radio kao nogometni trener. Posljednji angažman imao je kao izbornik kineske nogometne reprezentacije. Stigle su ponude ponovno iz Kine, Irana, Bahreina i Saudijske Arabije, no odlučio je da je dosta skitanja po svijetu.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
HRVATSKA - FARSKI OTOCI 3-1: Uvjerljiva i, možemo reći, dominantna pobjeda Hrvatske od 3-1 zahvaljujući golovima Gvardiola (23'), Muse (57') i Vlašića (70') pred 7846 gledatelja na Rujevici
​Srpski mediji ističu kako su Farski Otoci šokirali Hrvatsku u 15. minuti, ali kako se onda dogodilo ono što su svi očekivali, dok SportSport iz BiH piše kako neki vide Hrvatsku na vrhu svijeta ​

