Naš Hajduk: Kolika je šansa da je nadareni sudac, kolika da su otac i kum pogodovali u savezu?

Nekoliko sati nakon što je Hajduk uz snimke situacija koje smatra spornima s dvoboja protiv Osijeka gdje je slavio na gostovanju 2-0 i poruku za suca Patrika Pavlešića iz Duge Rese "Mlad je, naučit će..." obratio se i suvlasnik poljudskog kluba, udruga Naš Hajduk, žestokim priopćenjem koje prenosimo u nastavku:

"Hrvatski jezični portal kaže kako je nepotizam zloupotreba položaja u korist rođaka i prijatelja na račun drugih, zaslužnijih ljudi. Od stotine navada koje stanuju u HNS-u, a mahom su naopake, ona o zapošljavanju podobnih nauštrb sposobnih je toliko korjenita da joj lijek nisu pronašli ni u Savezu ni u nadležnim institucijama. Ruku na srce, nisu ga ni tražili. Dapače, njegovala se kultura podobnosti pa se nesposobnost očituje i ispod tepiha, gdje su problemi na prvu sakriveni, ali i pri svakom izdahu u pištaljku.

Spirala pogodovanja dovela nas je do Patrika Pavlešića. Otac Dražen bivši je sudac, delegat i predsjednik komisije sudaca karlovačkog ŽNS-a, a njegov kum je, nećete vjerovati, Neven Šprajcer, predsjednik saveza Karlovačke županije. Notorni Šprajcer je izabran za predsjednika unatoč činjenici kako je na tom istom položaju već podnio ostavku zbog osuđujuće presude u aferi „pošteno suđenje“. Postavlja se pitanje kolika je šansa da je Patrik nadareni mladi sudac, a kolika da su otac i kum posegli za dobrom starom navadom pogodovanja unutar Saveza.

Pitanje je dakako retoričke naravi, a ako je sumnje i bilo onda je od sinoć sve jasno. Savez i njegovi kadrovi koji imaju urođen refleks otimanja Hajduku, odgojili su novi kadar revan ispunjavati davno ustaljene prakse. Neujednačen kriterij, treniranje strogoće nad Hajdukovim igračima, nezaštićenost onih zbog kojih se nogomet prati i perfidno mućenje vode u mirnim utakmicama kako bi se stvorio nered, pažljivo su i nimalo slučajno probrane radnje kada igra Hajduk. Pitanje je tko će, kada i kako učiniti kraj nasilju nad nogometom, Hajdukom, sportom i zdravim razumom."