'Naš ključ uspjeha je - korona! Zato smo trenirali šest tjedana'

Nakon veličanstvene pobjede protiv Hajduka na Poljudu (2-3), Varaždinci su na domaćem terenu srušili i Istru (3-0) te tako stigli na osmo mjesto prvenstva koje je 'sigurna zona'

<p>igrali dobro 15 minuta i napadali, Istra nije mogla ništa, a onda smo izgubili konce. Oni su nam dosta prijetili, sva sreća nijedan udarac nije došao u gol. Morao sam ukazati igračima kakva je ovo pobjeda i što nam ovo znači, a oni su odradili vrhunskih 45 minuta i poentirali onako kako trebaju prave natjecateljske ekipe, presretan sam. Velika je to pobjeda i velika zaliha bodova koje ozbiljne ekipe kakve mislim da mi jednu ne smiju ispustiti, započeo je <strong>Samir Toplak </strong>o velikoj pobjedi njegovog Varaždina protiv Istra (3:0).</p><p>Kneginečki stručnjak je Varaždinu napravio veliku uslugu kad je u prvu jedanaestorku uvrstio odličnog Jorgea <strong>Obregona </strong>(23). Ostala dva gola zabili su također napadači, Domagoj <strong>Drožđek </strong>(24) i Vinko <strong>Petković</strong> (24).</p><p>- Tu su da zabijaju. Obri je opet zabio gol, pravi 'šmekerski' - centarforski. Svi su dobri - dva stopera su odigrala bezgrešno, a mi radimo fazu obrane i napada i to se vidi. Neka su rješenja lošija, neka bolja, ali kad sve 'stavimo na kup' mislim da smo od Istre bolji i u međusobnom skoru - objašnjava Toplak i osvrće se na ostatak ligaškog natjecanja, kao i na svoj mandat u Varaždinu.</p><p>- Daleko je to do kraja, trebamo ići utakmicu po utakmicu. Svjestan sam da smo napravili savršen posao, korona nam je pomogla, ne bi bez toga napraviti igru, izbalansirati momčad, korona nam je nasreću pomogla jer je ključ uspjeha bio to što smo bili skupa šest tjedana. Od mog dolaska osvojili smo 12 bodova više od Intera. Kad sam došao su mi rekli da ova ekipa ne vrijedi apsolutno ništa, a taj moj inat je proradio i morao sam pokazati da ekipa ima 'štofa' - jasan je 'Mirza'</p><p>Iako njegova momčad sad ima 24 bodova i nalazi se na osmom, 'mjestu spasa', dok je iza njega Istra sa 22 boda te Inter iz Zaprešića sa 17 bodova, odnosno pet manje od Varaždina kojemu dolaze u goste.</p><p> </p>