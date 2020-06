'Caktaš zarađuje više nego svi mi skupa, ali to se nije vidjelo'

U prvom dijelu odnos snaga je bio kao da smo mi drugoplasirana, a oni pretposljednja momčad lige. Ni jednog suigrača ne bih mijenjao za nekog igrača Hajduka!, istaknuo je Stolnik

<p>- Večeras je naša fešta - orilo se iz svlačionice Varaždina nakon briljantne pobjede protiv Hajduka na Poljudu.</p><p>Slavlje se nastavilo u autobusu na putu prema baroknome gradu u koji su stigli u 4 sata ujutro. Nakon što su odspavali nekoliko sati, sliježu se dojmovi.</p><p>- Odlična fešta, bilo je preludo u svlačionici i autobusu. Pobijediti Hajduk na Poljudu, to je nešto što se ne može riječima opisati - priča nam <strong>Ivan Posavec,</strong> jedan od glavnih aktera u 3-2 pobjedi.</p><p>On je asistirao za treći gol Varaždinaca koji su nakon remija protiv Rijeke (0-0), slavili u Splitu.</p><p>- Prije susreta vjerovali smo u sebe i dogovorili se da idemo po tri boda, no ni u najluđim snovima nismo sanjali da će nakon 45 minuta biti 3-0 za nas - dodao je Posavec.</p><p>Prvi puta u karijeri kapetansku vrpcu Varaždina nosio je branič <strong>Marko Stolnik</strong>.</p><p>- Valjda je i to donijelo sreću. Imali smo malo vremena za pripremu utakmice, no na ruku nam je išlo što Hajduk igra s trojicom odozada. Odigrali smo onako kako smo se dogovorili, savršeno prvo poluvrijeme. U prvom dijelu odnos snaga je bio kao da smo mi drugoplasirana, a oni pretposljednja momčad lige - istaknuo je Stolnik koji je sa svojim suigračima u obrani imao mnogo posla kad je Hajduk smanjio na 3:2 i konstantnim pritiskom tražio izjednačenje.</p><p>- Uh, tih dvadesetak minuta je trajalo kao cijelo poluvrijeme. Nesvjesno se povučeš, oni rade pritisak, konstantna je gužva, no jedini cilj je bio obraniti se i mislim da bi bilo nezasluženo da je Hajduk izjednačio - jasan je Stolnik koji ni jednog igrača Hajduka ne bi htio u svojoj momčadi.</p><p>- Ma kakvi, ni jednog suigrača ne bih mijenjao za igrača Hajduka - smije se Marko.</p><p>Kad smo već kod Hajduka, njihov <strong>Mijo Caktaš</strong> je plaćen kao kompletna momčad Varaždina koja ima najmanje budžet, a ujedno i plaće u 1. HNL.</p><p>- Ma, Caktaš možda ima i veću godišnju plaću nego svi mi u zajedno u momčadi Varaždina. To se opće nije vidjelo na terenu. Kod nas su plaće redovite pa se nemamo što buniti - dodao je Posavec.</p><p>Hoće li Varaždinci nakon velike pobjede na Poljudu dobiti kakve premije?</p><p>- Vidjet ćemo. Trener <strong>Toplak</strong> je rekao da će se založiti za nas - rekao je Posavec koji je kao i svi nogometaši Varaždina odigrao briljantnu partiju na Poljudu.</p><p>No, jedan igrač posebno se istaknuo s dva gola. Riječ je o <strong>Domagoju Drožđeku,</strong> koji je 2016. godine bio na pragu potpisa za Hajduk.</p><p>- Proveo sam sedam dana u Splitu. Odradio osam treninga i odigrao jednu utakmicu. Oni su tražili da u Splitu ostanem još sedam dana da me još bolje upoznaju. S time se nisam složio jer samo držao da je prvih sedam dana dovoljno da vide moje nogometne kvalitete. Držim da samo napravio dobru odluku u karijeri - rekao je Drožđek, dvostruki strijelac protiv Hajduka, kojeg ne čudi slavlje svoje momčadi na Poljudu.</p><p>- U utakmicama protiv Dinama i Rijeke odigrali smo na visokom nivou i pobjeda protiv Hajduka samo je šlag na torti. Mislim da nismo ni svjesni svoje kvalitete, no sada moramo nastaviti i pobjedom protiv Istre potvrditi pobjedu u Splitu - dodao je Drožđek koji je igrao za mlađe uzraste Dinama, trenirao je s prvom momčadi Borussije Dortmund, a trenutno je igrač Varaždina na posudbi iz Lokomotive.</p><p>Igrači Varaždina tako puni samopouzdanja dočekuju susret protiv Istre 1961 izravnog konkurenta za ostanak.</p><p>- Sada smo napokon puni vjere u sebe. Imam osjećaj da je na početku bio trener kao Toplak, da smo tako trenirali, već mnogo ranije bi osigurali ostanak - zaključio je Posavec.</p>