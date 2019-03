Naš novi nezaustavljivi ratnik: Razbijen nos, krvav, u zavojima

Malo sam krvav, ali sve je u redu. Iskreno, molio sam se Bogu da bude ili nekakav slobodnjak ili da se nađem nakon kornera pa zabijem, no najbitnije da smo pobijedili, rekao je Borna Barišić (26) nakon pobjede nad Azerbajdžanom 2-1.

Upao je u sastav kao vatrogasno rješenje. Njegovu su poziciju do sada držali Ivan Strinić i Josip Pivarić, ali obojica su duže vrijeme 'out'. Zlatko Dalić je rješenje za taj problematični bok pronašao u Borni Barišiću, jednom od junaka velikih utakmica Osijeka u Europi, čovjeka kojeg je osobno na telefon nazvao Steven Gerard i pozvao ga da dođe k nemu u klub.

Zvao ga Gerard osobno, u Premiershipu se dokazao

- Poslije one naše druge utakmice s Rangersima osobno me nazvao Steven Gerrard i pitao jesam li zainteresiran za dolazak u Glasgow. Meni je to bilo nevjerojatno, ono odjednom stigne poziv s nepoznatog broja, a čovjek se predstavi 'Hello, my name is Steven Gerrard', čudesno - pričao nam je u kolovozu nakon transfera Borna.

Nešto više od pola sezone u čvrstom škotskom Premiershipu bilo je dovoljno Barišiću da skrene na sebe pozornost i hrvatskog izbornika. U 15 prvenstvenih utakmica triput je asistirao. Odmah po dolasku se nametnuo kao prvi Gerardov izbor na lijevom beku, a onda su ga dvije uzastopne ozljede udaljile s terena na 87 dana. Propustio je 16 utakmica, a svoje mjesto u prvoj momčadi ponovno je zauzeo u prosincu. Trebalo mu je vremena da se pronađe, da uhvati ritam, ali njegova srčanost mu ni u jednom trenutku nije davala da odustane, da se preda, da se izbori za svoje mjesto.

I to u grubom Premiershipu, prvenstvu gdje su žestoki startovi i udarci svakodnevni. I Azeri su u četvrtak itekako bili žestoki na Maksimiru, a koliko se Borna borio i na kraju uspješno izborio s njima pokazuju njegove krvave fotografije. Oba lakta su mu od uklizavanja bila izderana, krvava, cijelo je drugo poluvrijeme odigrao sa zavojima na rukama, a gol je zabio s razbijenim nosom. Kopačkom je dobio udarac u glavu, krv je samo potekla...

- Je, čvrsti su, ne može im se reći, ali ponavljam znali smo da to neće biti laka utakmica, iako sam ja navikao i na žešće startove pa u redu. Bit će sve dobro - komentirao je nakon utakmice Borna.

Mlađe uzraste reprezentacije preskočio, Čačić mu dao priliku u seniorima

Ni za jednu kategoriju mlađih uzrasta hrvatske reprezentacije nije nikada zaigrao. Nastup protiv Azerbajdžana bio mu je peti u seniorskoj reprezentaciji, ali prvi u jednom službenom natjecanju. Prvi ga je pozvao Ante Čačić. Četiri je puta igrao u prijateljskim utakmicama - protiv Čilea, Kine, Meksika i Portugala, a onda je stigao Azerbajdžan u kvalifikacijama za Euro. Prva bitna utakmica, odmah i prvi gol.

Barišić je dijete Osijeka. Prošao je sve mlađe kategorije kluba, a u siječnju 2012. godine nakon pola sezone sa seniorima, Osječani su ga poslali na kaljenje u niželigaš BSK Bijelo Brdo. Nakon sezone i pol se vratio u Osijek, a 2015. godine ga je kupio Dinamo i domah poslao u Lokomotivu na posudbu. Osječani su napravili pravi potez kada su ga u ljeto 2016. godine otkupili natrag, jer je dvije godine kasnije Barišić ostvario transfer karijere vrijedan 2,5 milijuna eura u Glasgow Rangers.

Priliku je dobio zbog izostanka stožernih bekova, ali za svoju budućnost u reprezentaciji nakon sinoćnje utakmice ne treba brinuti. U defenzivi je bio jako dobar, zatvorio je prilaze Kalinićevom golu po svojoj strani, prema naprijed je bio pravo osvježenje. Probijao se, ubacivao, a onda i zabio gol za izjednačenje u ključnim trenucima prije odlaska na poluvrijeme. Svoj prvi test položio je i više nego uspješno.

