Samo jednom u 13 utakmica Hrvatska nije pobijedila u prvoj utakmici na svjetskim prvenstvima. Ta jedna je, znate je sigurno, bila Argentina u Portugalu. Do petka. U toj 14. u Egiptu se dogodio Japan. Nije, istina, poraz, ali...

- Mi smo tada u Portugalu na početku izgledali i gore od ovoga jučer - prisjetio se naš legendarni "portugalac" Mirza Džomba (43) filma otprije 18 godina.

- Još smo gubili i na poluvremenu od Saudijske Arabije, nismo se mogli sastaviti. Ali onda kada je krenulo, nikad nije ni stalo.

Neće, eto, kod Hrvata stati opskrbe apaurinima odmah od početka tunira...

- Ne može prvi mjesec i rukomet bez toga, bez šokova. Najlakše je sada pljuvati, ali činjenica je da smo kiksali, da će nas sada ovaj rezultat pratiti sljedećih pet utakmica zbog kojeg si više ne smijemo dopustiti pogrešku. No ovo nije bila realna slika, mislim da će na ovom prvenstvu biti dosta iznenađenja.

Japanci, koliko god iznenadili nas, vjerojatno su i sami sebe. Slažete se?

- To je ta kombinacija čudnog stila na koji nismo navikli, a osim Danaca čekaju nas još četiri neeuropske reprezentacije. Izgledali smo poluizgubljeno, sporo, nepripremljeno. Uvukla se nervoza i ne bi bilo nezasluženo da je Japan pobijedio uopće. Međutim, sve se može popraviti, tek je početak, možda smo sve to prelako shvatili i bit će nam ovo dobra škola. Činjenica je da smo došli na turnir s vrhunskom atmosferom, dugo nisam vidio takve izravne najave čak i o zlatu. Poremetit će nas ovo, da, ali nadam se kratkotrajno, da će već od sljedeće utakmice to krenuti na bolje. Ja sam optimist.

Mirza, niste bili šef obrane, ali... Zašto nismo napravili prekršaj cijelu utakmicu? Nisu Japanci baš tako boltovski brzi da ih se ne može uhvatiti.

- Jesu, izrazito su brzi, dobri i kvalitetni finteri. Naše su dvojke pet-šest puta izbacili na vanjsku stranu, to se rijetko viđa na ovakvoj razini. Imaju drugačije kretnje koje nam ne pašu. S tim islandskim izbornikom dobili su glavu i rep. Odigrali su savršenu utakmicu, mislim da nije ni realno ovo što su protiv nas odigrali. Ovo im je bila najbolja utakmica u povijesti, rekao bih.

Sa Sigurdssonom su dobili, osjetili smo nažalost, europsku obranu riješivši se onih divljih, a to nam je "kao" trebalo više odgovarati?

- Rekao bih da je to bila taktička varka. Općenito te ekipe nemaju visinu pa se služe dubljim zonama. No nije u Japanu bio problem, nego u nama. Mogao je to biti i Bahrein, bilo tko. Na licima naših igrača i stožera vidjelo se da je sve puno nervoze, pogubili smo se kad nije krenulo kako smo očekivali od prvog do zadnjeg. Uhvatila nas je grupna apatija. Malo smo se sada vratili na zemlju.

Zašto se mi nismo vratili u 6-0, već inzistirali na 5-1 iako je to Japanu išlo na mlin?

- Ha, to su odluke svakog izbornika. Svi gledamo subjektivno i kako bismo mi nešto napravili. Lako je sada biti general, ali kada gubiš pet razlike, ne možeš više čekati igrača da proradi. I izbornika hvata nervoza, puno brže poseže za promjenama i tu se gubi ritam. Cijelu smo utakmicu tražili ravnotežu.

Martinović je odlično krenuo pa u drugom poluvremenu ostao na klupi jer smo igrali s Čupićem na vanjskom. Kakvo je tu objašnjenje?

- Očito je izbornik htio da imamo bolji protok lopte, sve do zicera. Igrala su nam dva krila istovremeno, a dva beka bila na klupi. To je čudno.

Malo jest i to da smo ostali samo na dva srednja beka za prvi krug s načetim Cindrićem i Duvnjakom kojeg bi trebalo štedjeti.

- I s četiri pivota, da, čudno je i to, ali izbornik i njegovi pomoćnici valjda imaju neki razlog zašto su se za to odlučili. Vidjeli smo pri kraju kako se Cindrić hvatao za nogu, nedajbože da se njemu nešto dogodilo. Dule se polomio, igrao cijelo vrijeme obranu i napad. Potrošili smo se ne samo energetski, već i emotivno. Nadam se da smo ispucali sve negativne stvari.