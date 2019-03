Naša dva Filipa Brekala: Isti su nam i nadimci, pozicija, uzor...

Filip Braut, Filip Brekalo, Joško Gvardiol, Luka Škaričić, Marco Ćurić, Filip Brekalo, Stipe Biuk... prozivao je mlade hrvatske reprezentativce Tomislav Rukavina, a učinilo nam se kao da mu se isto ime i prezime omaklo dvaput.

- Ne, ne, Filip i Filip dva su različita igrača, jako su pristojni i uvijek se drže dogovora, ugodno osvježenje - nahvalio ih je izbornik Rukavina i prepustio ih nama u ruke.

Izbornik hrvatske U-17 reprezentacije Tomislav Rukavina (44) okupio je svoje mlade pulene na igralištu NK Maksimira gdje se pripremaju za drugi krug Euro-kvalifikacija protiv Danske, Engleske i Švicarske.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Dakle, za hrvatsku U-17 reprezentaciju igraju dva imenjaka i prezimenjaka. Jedan Filip Brekalo (16) igra za Dinamo, a drugi Filip Brekalo (16) za Široki Brijeg.

Radi se o nevjerojatnom raritetu u svijetu nogometa. Identičan slučaj zabilježen je tek u mladoj reprezentaciji Kosova u kojoj su dva Lirima Kastratija. Jedan je krilo Lokomotive, a drugi stoper Bologne.

- Igram na poziciji lijevog beka, a u mlađim selekcijama Hrvatske sam već nekoliko godina - priča nam Dinamov Brekalo, inače brat puno poznatijeg A reprezentativca Josipa Brekala (20) iz Wolfsburga.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Ja također igram na poziciji lijevog beka - ubacio se širokobriješki Brekalo i ovaj kuriozitet učinio još fascinantnijim.

Kako vas suigrači u reprezentaciji uopći razlikuju na treninzima, ima li pošalica?

- Uf, da samo znate koliko. Na treningu netko vikne 'Filip', okrenemo se četvorica (Braut, Kovačević i dva Brekala op.a.), netko vikne 'Brekalo', a okrećemo se nas dva - pričaju nam dečki kroz smijeh.

Pa imate li neke nadimke?

- Obojici nam je nadimak Breks i ne mislimo ga mijenjati, haha - kazali su nam sjajno raspoloženi dečki koje razlikuje tek broj na dresu. Dinamov Brekalo u reprezentaciji nosi broj 3, a Brekalo iz Širokog Brijega nosi 14.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Filip Brekalo iz Širokog samo je jedan od igrača ove reprezentacije iz dijaspore. Iz Maribora je tu Aljaž Džankić, iz švicarskog Zuricha Marco Ćurić, te iz Austrije Luka Sučić (RB Salzburg) i Matej Klarić LASK.

- Ljudi iz HNS-a posebno prate Bosnu i Hercegovinu. Jesam li razmišljao o igranju za BIH? Bio sam jednom u kampu, ali drago mi je da sam dobio priliku u Hrvatskoj. Par mojih suigrača s hrvatskim papirima zaigralo je za mlađe selekcije Bosne i Hercegovine pa im Fifa novim propisima otežava promjenu sportskog državljanstva - kazao nam je širokobriješki Brekalo.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Kako je razvijati se u Širokom Brijegu?

- Uvjeti su za razliku od ostatka Bosne i Hercegovine odlični, ali neću tu dugo ostati. U šestom mjesecu napuštam klub - kazao je Filip koji na stolu ima tri velike ponude. Žele ga Dinamo, Hajduk i Eintracht Frankfurt.

- Mislim da neću još u inozemstvo. Htio bih poput Luke Menala i Stjepana Lončara prvo zaigrati u HNL-u pa postepeno graditi svoju karijeru - dodao je Filip Brekalo.

- Dinamo ili Hajduk? Uf, teško pitanje. Otac mi je za Hajduk, a majka za Dinamo, vidjet ćemo kad za to dođe vrijeme - zagonetno je poručio Breks iz Širokog.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Filip Brekalo iz Dinama mlađi je brat Josipa Brekala koji mu puno pomaže u karijeri.

- I ja sam imao nekoliko ponuda iz inozemnih velikana, ali nedavno sam produžio ugovor s Dinamom do 2021. godine. Smatram da je to najbolje za moj razvoj, a to mi je savjetovao i brat - kaže Dinamov Brekalo.

Ima li bratskog podbadanja? Tko će biti bolji igrač?

- Haha, naravno da ima, sve je to kroz šalu, nadam se da ćemo obojica nositi hrvatsku reprezentaciju u budućnosti.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Filip i Filip igraju istu poziciju u reprezentaciji. Tko će dobiti prednost u ovim kvalifikacijskim utakmicama?

- Na prijateljskoj utakmici protiv Turske obojica smo dobili jednaku minutažu. Tek smo se skupili, vidjet ćemo koje su zamisli izbornika Rukavine. Najbitniji je rezultat reprezentacije - slažu se mladići.

A koji je cilj reprezentacije?

- Cilj je proći kvalifikacijski krug i plasirati se na Europsko prvenstvo. Favorit skupine je Engleska, ali prva dva idu dalje i tu tražimo svoju šansu. Sve osim plasmana bio bi neuspjeh - kazao je Breks duo.

Tko vam je igrački uzor?

- Marcelo! - odgovaraju u glas mladi reprezentativci.

Naravno, imaju isto ime i prezime, igraju istu poziciju pa moraju imati i istog uzora. Kakva će to tek priča biti ako od ljeta obojica budu suigrači u zagrebačkom Dinamu...