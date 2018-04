Naša najbolja plivačica završila karijeru: Pronašla sam posao...

Došlo je vrijeme, krajem travnja i službeno završavam plivačku karijeru, danas je na svojem Facebook profilu objavila naša najbolja plivačica i članica olimpijske reprezentacije Matea Samardžić (23) pa nastavila:

- Istini za volju, ostaje mi neki slatko-gorki okus nakon svega. Istina je, bilo je dana kada sam mrzila buđenja u pet ujutro i ulaske u hladnu vodu da bi odradila trening. Mnogo puta se događalo da bi poželjela ostati u krevetu i jednostavno zaboraviti na alarm. No, sve bi to nestalo u trenutku i danas kada sve pogledam ponosna sam da se moj naporan rad isplatio. Nitko mi ne može oduzeti onu sreću i zadovoljstvo postignutim, sva ostvarenja napravljena isključivo napornim radom. Plivanje mi je otvorila mnoga vrata i oblikovalo me kao osobu. Zahvalna sam svima koji su poticali, koji su utjecali na mene i bili snažna podrška, i veliki dio moje plivačke karijere. Radujem se novim izazovima.

Nastupala je na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru, a svojim postignućima osigurala je i stipendiju na sveučilištu u New Jerseyju. Njezin oproštaj nije nikako mogao proći nezapažen budući da se radi o vrlo mladoj plivačici, a povrh svega najboljoj u Hrvatskoj!

U Riju je plivala sjajno te je na 400m mješovito zauzela 17. mjesto, na 100m leđno bila je 12, a na 200m leđno 15. Na američkom sveučilištu ostvarivala je sjajne, poboljšane rezultate u odnosu na one iz 2016. godine pa se mislilo da bi mogla biti vrijedan hrvatski adut na OI-u u Tokiju.

No, mlada plivačica završava fakultet u svibnju i i dobila je odličan posao u SAD-u, kako kaže. Došlo je do velikog zaokreta u njezinu životu te je vrijeme za nove izazove, a nada se da će ostati usko vezana uz plivanje, koje je bilo veliki dio njezina života.