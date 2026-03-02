Obavijesti

Naša reprezentacija konačno je na pravom putu. A za nove utakmice bit ćemo još jači...

Piše Zdravko Barišić,
Naša reprezentacija konačno je na pravom putu. A za nove utakmice bit ćemo još jači...
Zagreb: Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Njemačka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Hrvatska je prva nakon četiri kola kvalifikacija za SP, a u srpnju nas čekaju Cipar i Izrael. Bit ćemo još jači sa Zupcem i Matkovićem u sastavu

Obasjalo nas je sunce posljednjih dana i najavilo buđenje proljeća, a istovremeno nakon dvije odlične predstave protiv Njemačke, možemo reći kako se probudila i naša košarka.

