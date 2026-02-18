Obavijesti

Sport

Komentari 5
WTA MASTERS 1000

Pobjeda života i najveći dan u karijeri! Ružić izbacila treću tenisačicu svijeta u Dubaiju

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Pobjeda života i najveći dan u karijeri! Ružić izbacila treću tenisačicu svijeta u Dubaiju
2
Foto: Rula Rouhana

Na početku trećeg seta Ribakina je predala hrvatskoj tenisačici, koja je ostvarila najveći rezultat u karijeri. U glavni turnir Mastersa u Dubaiju upala je kao sretna gubitnica, a sad je u četvrtfinalu

Admiral

Pobjeda života Antonije Ružić (23) u Dubaiju! Hrvatska tenisačica u osmini finala WTA Mastersa 1000, koja je u glavnom turniru kao sretna gubitnica, izbacila je prvu nositeljicu, treću igračicu svijeta i nedavnu osvajačicu Australian Opena Jelenu Ribakinu. Ruskinja, koja igra pod kazahstanskom zastavom i koju trenira Riječanin Stefano Vukov, predala je pri rezultatu 7-5, 4-6, 0-1, no to nimalo ne umanjuje najveći teniski dan Antonije Ružić.

Djevojka iz Orehovice kod Čakovca većim je dijelom meča djelovala čak i kao bolja tenisačica, u prvom je setu dva puta imala break-prednosti, kod 4-4 propustila je 0-40 i izgubila set, no nije potonula, dapače. Osjetila je da se itekako može nadigravati s Ribakinom, kojoj od tog trenutka više nije ponudila nikakvu šansu na servisu. Konačno, s uvodnim breakom u trećem setu i nakon konzultacija s liječnicima i fizioterapeutima, Ribakina je odlučila stisnuti ruku našoj tenisačici, koja, barem na terenu, nije previše slavila najveći teniski dan u karijeri.

WTA 1000 - Dubai Championships
Foto: Amr Alfiky

Tonka će u četvrtfinalu dočekati protivnicu između Belinde Benčić i Eline Svitoline i s ovim bodovima iz Dubaija stiže nadomak Top 50 društva. A prije nekoliko dana izgubila je prvo kolo kvalifikacija u Dubaiju. Što ti je kolo sreće u životu...

- Kada dobijete drugu priliku kao ja ovdje, važno je da je iskoristite. Žao mi je što je meč završio na ovaj način, ali nadam se da ćemo imati još mečeva u budućnosti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Završio je zimski prijelazni rok! Evo tko je trošio, a tko zaradio
KRAJ TRANSFERA U HNL-U

Završio je zimski prijelazni rok! Evo tko je trošio, a tko zaradio

Gotov je zimski prijelazni rok u HNL-u, što znači da hrvatski prvoligaši neće moći kupovati nove igrače do nadolazećeg ljeta. Najviše je zaradio Slaven Belupo prodajom Jagušića, a najviše je trošila Rijeka
FOTO Najjači čovjek na svijetu ima 206 cm, a ljubi konobaricu od 157 cm. Zbližila ih tragedija...
SNAGATOR I LJEPOTICA

FOTO Najjači čovjek na svijetu ima 206 cm, a ljubi konobaricu od 157 cm. Zbližila ih tragedija...

Hafthor Bjornsson, islandski snagator kojeg je svjetska publika upoznala kao zastrašujućeg Gregora "The Mountain" Cleganea u kultnoj seriji Igra prijestolja, poznat je po snazi i impozantnoj pojavi
FOTO Otišao iz Hajduka sa 17, vratio se i postao ikona. Ovo su najbolji trenuci Livaje u Splitu
VRATIO SE PRIJE 5 GODINA

FOTO Otišao iz Hajduka sa 17, vratio se i postao ikona. Ovo su najbolji trenuci Livaje u Splitu

Marko Livaja je iz Hajduka otišao 2010. sa samo 17 godina, a u Split se vratio u prije točno pet godina, nakon čega je vratio trofeje u Split i postao ikona navijača.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026