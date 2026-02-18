Pobjeda života i najveći dan u karijeri! Ružić izbacila treću tenisačicu svijeta u Dubaiju

Pobjeda života Antonije Ružić (23) u Dubaiju! Hrvatska tenisačica u osmini finala WTA Mastersa 1000, koja je u glavnom turniru kao sretna gubitnica, izbacila je prvu nositeljicu, treću igračicu svijeta i nedavnu osvajačicu Australian Opena Jelenu Ribakinu. Ruskinja, koja igra pod kazahstanskom zastavom i koju trenira Riječanin Stefano Vukov, predala je pri rezultatu 7-5, 4-6, 0-1, no to nimalo ne umanjuje najveći teniski dan Antonije Ružić.

Djevojka iz Orehovice kod Čakovca većim je dijelom meča djelovala čak i kao bolja tenisačica, u prvom je setu dva puta imala break-prednosti, kod 4-4 propustila je 0-40 i izgubila set, no nije potonula, dapače. Osjetila je da se itekako može nadigravati s Ribakinom, kojoj od tog trenutka više nije ponudila nikakvu šansu na servisu. Konačno, s uvodnim breakom u trećem setu i nakon konzultacija s liječnicima i fizioterapeutima, Ribakina je odlučila stisnuti ruku našoj tenisačici, koja, barem na terenu, nije previše slavila najveći teniski dan u karijeri.

Tonka će u četvrtfinalu dočekati protivnicu između Belinde Benčić i Eline Svitoline i s ovim bodovima iz Dubaija stiže nadomak Top 50 društva. A prije nekoliko dana izgubila je prvo kolo kvalifikacija u Dubaiju. Što ti je kolo sreće u životu...

- Kada dobijete drugu priliku kao ja ovdje, važno je da je iskoristite. Žao mi je što je meč završio na ovaj način, ali nadam se da ćemo imati još mečeva u budućnosti.