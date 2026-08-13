Naše mlade odbojkašice pomele i Čehinje za četvrtfinale SP-a!

Neviđeni žrvanj, utakmice se redaju gotovo iz dana u dan, često s manje od 24 sata odmora, ali hrvatskoj ženskoj U-17 reprezentaciji na SP-u u Čileu kao da ništa ne može stati na put! Ni viroza koja je poput oluje poharala naše redove.

U osmini finala Hrvatska je nakon samo 70 minuta igre s uvjerljivih 3-0 (25-21, 25-21, 25-19) svladala Češku i izborila plasman među osam najboljih reprezentacija svijeta. Od početka bilo je jasno tko je gazda na terenu.

Erin Ivezić predvodila je Hrvatsku s 23 poena, Lana Drviš (kći legendarnog hrvatskog boksača Stipe) dodala je 11, a Emilie Stojić 10. Odličan posao odradila je i Marta Novačić, koja igra na poziciji libera.

- Sve smo rekle na terenu. Uložile smo posljednje atome snage i potpuno zaslužile ovu pobjedu. Ova ekipa zaslužuje biti među osam najboljih na svijetu - poručila je izbornica Ceca Ilić (54), nekoć velika srpska odbojkašica, koja je najbolje dane karijere provela devedesetih godina u Rijeci, s kojom je srušila Mladost i osvojila prvi povijesni Kup Hrvatske.

U četvrtfinalu Hrvatsku čeka Kina, koja je s 3-1 svladala Dominikansku Republiku. Susret se igra ovoga petka od 20 sati po našem vremenu.