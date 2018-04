Naslov prvaka HNL-a odlučivat će se na rasprodanom Poljudu

Poljud je rasprodan, najveću utakmicu hrvatskog nogometa uživo će gledati preko 30.000 ljudi, a osim ishoda, za navijače Hajduka najveće je pitanje hoće li tolika posjeta biti vjetar u leđa, ili dodatni teret igračima koje Kopić pošalje na teren.

Zadnji derbi odigran na Poljudu u listopadu prošle godine privukao je tek nešto manje, oko 25.000 gledatelja, koji nisu vidjeli posebno kvalitetno izdanje Hajduka, ali jesu brojne sudačke previde i gužvu u svečanoj loži, u kojoj su se naguravali čelnici dvaju klubova. Nadajmo se da se tako nešto ovoga puta neće ponoviti, te da će se, za promjenu, nakon utakmice pričati o golovima i junacima utakmice s terena, a ne o spornim sudačkim odlukama, i glupostima čelnika dvaju klubova.

Kad smo već kod tog zadnjeg derbija, spomenimo i kako je to bio sedmi derbi u zadnjih pet godina u kome su igrači Dinama zabijali golove u sudačkoj nadoknadi i okretali rezultat u svoju korist, što sugerira kako se oni ipak nešto bolje nose s pritiskom od igrača Hajduka, kojima ponekad krcate tribine znaju biti dodatni teret na plećima. Pogotovo na Poljudu. No sigurno da ih je Željko Kopić u pripremi utakmice na to upozorio.

Hajduk će vjerojatno istrčati u formaciji 4-1-4-1 i to, Letica - Juranović, Nižić, Lopez, Fomitschow - Savvas - Bašić, Radošević, Caktaš, Gyurcso - Said, a ako Kopić doista i izvede takav sastav, jasno je gdje leže najveće rezerve. Kvaliteta igre Hajduka ovisit će u prvom redu od izvedbe Adama Gyurcsa i Mije Caktaša prema naprijed, odnosno, Josipa Juranovića i Andre Fomitschowa u obrani.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Ponajbolji igrač Hajduka ovoga proljeća Adam Gyurcso u devet je dosadašnjih susreta zabio 5 golova i 4 puta asistirao, no golovi i asistencije Interu, Istri, Rudešu, Cibaliji... su jedno, a golovi Dinamu u važnoj utakmici pred krcatim tribinama Poljuda nešto posve drugo. Samo u ovakvim utakmicama igrači dobivaju potvrdu vrhunske kvalitete, i pred Gyurcsom je prilika da se dokaže. Nije sporno da je Mađar vrijedan 350.000 eura odštete koliko Hajduk mora platiti poljskom Pogonu iz Szczecina ako ga želi zadržati, ali ako Gyurcso zabije i u derbiju, ili odluči pitanje pobjednika, bit će to potvrda da sportski direktor Mario Branco nije pogriješio kad ga je najavio kao kvalitetnu zamjenu za Ercega.

Ako kod Gyurcsa i postoji dilema kako će se nositi s pritiskom derbija, kod povratnika na Poljud Mije Caktaša je sigurno nema. On se jako dobro nosi i s pritiskom igranja derbija, ali i punih tribina. Odigrao je Mijo puno velikih utakmica u dresu Hajduka, nastupio je na čak devet derbija, i zabio tri gola. No sva tri je zabio na Maksimiru, tako da još uvijek čeka i prvi gol Dinamu na Poljudu, ali i prvu pobjedu, što mu je jako veliki motiv. Preskočio je Cibaliju zbog kartona, tako da spreman i odmoran čeka veliku utakmicu u kojoj se od njega jako puno očekuje.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Statistika kaže da je devet derbija odigrao i Josip Juranović, koji u zadnje vrijeme igra u jako dobroj formi. Iskoristio je Tudorovu ozljedu, nametnuo se kao solidno rješenje na desnom boku, i svakim danom igra sve bolje. Od Juranovića se očekuje doprinos u napadu, ali u prvom redu i da smanji pogrešnih dodavanja te zatvori svoju stranu, po kojoj će mu najvjerojatnije prijetiti Hajrović i Sosa. Ako uspije, bit će to najbolja potvrda da su Pušnik, Carrillo i Kopić bili u pravu kad su vjerovali u njega.

Jednako važnu, ako ne i važniju ulogu imat će Nijemac Fomitschow, koji će se morati nositi s najvećom prijetnjom Dinama, Alžircem Soudanijem. Limitiranje Soudanija bi značilo da je pola posla obavljeno. I to ona teža polovina.

Kad smo već kod pritiska s tribina, treba napomenuti i da će prvi put derbi na krcatom Poljudu voditi i Željko Kopić. Od kad je sjeo na klupu Hajduka, najveća je posjeta bila na jadranskom derbiju, protiv Rijeke se okupilo 15.690 gledatelja, dakle skoro dvostruko manje nego će ih Poljud pohoditi sutra. No iako nikad nije vodio momčad u tako važnoj utakmici, ne zaboravimo da je Kopić već položio Dinamo na pleća u svom prvom derbiju u Maksimiru, u veljači je golom Ohandze Hajduk slavio 1-0, a reakcijama s klupe je pokazao da ambijent ne utječe na njega. Dapače!

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Htjeli mi to ili ne, u najavi derbija ne možemo pobjeći od potresa koji je ovih dana uzdrmao Hajduk, od 'slučaja hospitality' i vjerojatnog odlaska predsjednika Ivana Kosa s funkcije. Iako je Nadzorni odbor Hajduka najavio kako će odluku o njegovoj budućnosti donijeti tek nakon utakmice, već se zna da su Kosu dani odbrojani. Znaju to i igrači i trener, a koliko će to utjecati na njih, također je veliko pitanje. Jer, ne zaboravimo, većinu ih je upravo Kos sa svojim suradnicima doveo na Poljud.

Hoće li dakle Hajduk u grotlu krcatog Poljuda položiti Dinamo na pleća i stići na svega dva boda zaostatka, ili će Dinamo zadržati, a možda i povećati prednost, zavisit će o brojnim detaljima, ali prije svega o tome kako će igrači trenera Željka Kopića reagirati na huk s tribina. Za očekivati je da im to bude dodatni, pa čak i presudni poticaj.