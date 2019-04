Naslov prvaka osvojilo čak 35 igrača, prvo ime sezone - Olmo

Dinamo je novi/stari prvak Hrvatske! Zagrepčani su ispisali europsku povijest, još jednom dominirali hrvatskom nogometnom scenom. Uvjerljivo i zasluženo stigli do prvog trofeja u sezoni, a sada ih čeka - polufinale Kupa. Nenad Bjelica stvorio je ozbiljnu momčad, moćni i goropadni Dinamo koji je rušio tradiciju i europske velikane, dok im na hrvatskoj sceni nije bilo ravnih.

Plavi su stigli do osmine finala Europske lige, u 30 prvenstvenih susreta upisali 25 pobjeda, četiri remija i jedan poraz. Onaj na Rujevici. Tijekom cijele sezone "modri" su odigrali 49 službenih utakmica, u tom periodu dohvatili 37 pobjeda, osam remija i tek četiri poraza. Dinamo su rušili samo Rijeka, Young Boysi, Viktoria Plzen i Benfica.

Nenad Bjelica imao je ove sezone prilično širok i kvalitetan roster, a u pohodu na naslov prvaka Hrvatske trener "modrih" koristio je čak 35 igrača. Od tih se u Dinamovoj svlačionici više ne nalaze Šemper, Lecjaks, Doumbia, Knežević, Fiolić, Menalo, Budimir i Hodžić, no svaki od njih će dobiti svoju medalju za osvojeni naslov. Pogledajmo kako su igrali dinamovci ove sezone, ne samo u HNL-u, već tijekom cijele godine. Složit ćete se svi, dominirao je Dani Olmo...

Dominik Livaković (8)

- odradio odličnu sezonu, bio prilično siguran i Europi i na domaćoj sceni. Tijekom sezone učvrstio i status hrvatskog reprezentativca, a svakim danom sve je bliži i kockastoj "jedinici". Početkom sezone borio se za minutažu s Danijelom Zagorcem, ali u klubu su onda stali iza njega što se pokazalo ispravnom odlukom. Jedna od najvažnijih karika Nenada Bjelice, ali svakako i jedan od onih koji bi mogao ovoga ljeta napustiti Dinamo. Gotovo da i ne pamtimo neki njegov ozbiljniji kiks ove sezone.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Danijel Zagorac (7)

- također ostavio i više nego solidan dojam. Početkom sezone imao važnu ulogu u modroj momčadi, odradio šest europskih dvoboja (po dvije utakmice protiv Hapoel Beer Sheve, Astane i Young Boysa), djelovao sasvim sigurno. Jedini problem ove sezone predstavljao mu je - Dominik Livaković. Mlađi vratar, reprezentativac, dokapetan momčadi. A kada vam pričuvni vratar u sezoni odradi 20 utakmica, znači da uživa povjerenje svih klupskih struktura. A u 20 nastupa primio tek 10 golova.

Adrian Šemper (-)

- na vratima Dinama ove se sezone našao tek jednom, na otvaranju HNL-a u ogledu protiv Rudeša. Dinamo je tu potpuno razočarao, a Šemper primio jedan gol za koji - nije nimalo kriv. Dapače, u toj je utakmici imao dobrih obrana, ali se mladi čuvar mreže nije u Maksimiru zadovoljio ulogom trećeg vratara. Vrlo brzo otišao u talijanski Chievo, ta mu posudba nije donijela puno sreće.

Sadegh Moharrami (6)

- od njega se ipak, s obzirom na najave bivšeg mu trenera Branka Ivankovića, očekivalo puno više. Iranski branič skupio je 19 nastupa, u njima upisao tek jednu asistenciju, no u ozbiljnim je utakmicama (izuzev domaćeg dvoboja s Viktorijom Plzen) bio na klupi ili tribinama. Moharrami je hitar i okomit igrač, puno forsira u situacijama "jedan na jedan", ali muči ga defenziva. Iza njega je godina dana aklimatizacije na novu sredinu, od njega svi već sljedeće sezone očekuju puno više.

Petar Stojanović (6,5)

- ni ove sezone nije izgubio poziciju na desnom boku, dapače odradio najbolju sezonu u dresu Dinama. Imao dobrih europskih nastupa (asistirao u domaćim pobjedama nad Fenerbahčeom i Spartak Trnavom), ali i zaradio prilično naivan crveni karton u ključnoj europskoj utakmici s Benficom. Ipak, bolji i sigurniji od Moharramija.

Kevin Theophile-Catherine (8)

- jedan od najboljih poteza modrih čelnika prošloga ljeta bilo je dovođenje iskusnog francuskog braniča. Kevin Theophile-Catherine odmah je postao neizostavan član "modre" obrane, odradio sezonu iznad svih očekivanja, a nerijetko bio i ključna figura Dinamove obrane. On jednostavno ne griješi, a svojom mirnoćom daje sigurnost cijeloj momčadi. Veliki, baš veliki dobitak za Dinamo.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Dino Perić (7)

- jako dobru sezonu imao je i Dino Perić. Kao treća stoperska opcija Nenada Bjelice odigrao je 25 utakmica, četiri puta na terenu bio i u Europi. I nikada, baš nikada nije razočarao. Dino Perić jedan je od igrača koji rijetko zakaže, tehnički dominantan, skakački vrlo moćan. Ponekad i previše zaigran, no Perić za svoje predstave zaslužuje "palac gore".

Marko Lešković (6)

- ove sezone skupio 17 nastupa, zabio dva gola (Slaven Belupu i Interu). Ni Lešković tijekom sezone nije djelovao loše, ali za nešto više (pa i veću ocjenu) trebala mu je i veća minutaža. Tijekom sezone bio četvrti ili peti stoper Dinama, nije se uspio nametnuti za još ozbiljniju minutažu.

Emir Dilaver (7,5)

- Dinamo je dolaskom Emira Dilavera dobio i jednog od lidera svlačionice. Naravno, tu je kapetan Arijan Ademi, sluša se i druge senatore (Livaković, Zagorac, Gavranović...), ali Dilaver je - "taj". Pravi fajter, igrač koji stilom igre podsjeća na legende "modrih" Vladu Kasala ili Gorana Jurića. A to puno znači. Bitno učvrstio zadnju liniju Dinama, pravi potez Nenada Bjelice.

Marin Leovac (6)

- iako je na lijevom boku stigao i do reprezentativnog dresa (zaigrao protiv Mađarske), u plavoj je majici ostao nedorečen. Tijekom jeseni je napravio penal protiv Young Boysa, a onda se i ozlijedio, izgubio kontinuitet igara. Na proljeće je pronašao svoju minutažu, ali ne i željenu formu. Ostaje dojam da se od njega očekivalo više, daleko od igara kakve je nekad pokazivao u dresu Rijeke.

Jan Lecjaks (-)

- potpuno razočaranje bio, to i ostao. Barem što se tiče njegove priče s Dinamom. Jan Lecjaks nikada nije uspio na lijevom beku zacementirati svoje mjesto u momčadi, a Bjelica ga je nakon samo jedne utakmice u sezoni (Rudeš 1-1 na otvaranju HNL-a) poslao u Lokomotivu. Gdje, treba biti realan, igra jako dobro. Za jedan nastup, skromnih 90 minuta protiv Rudeša nije niti zaslužio ocjenu.

Mario Musa (6)

- zanimljivo, tijekom sezone skupio 14 nastupa (11 u HNL-u, tri u Kupu), a Dinamo je tu slavio u svih 14 navrata. U tom je periodu zabio dva prvenstvena gola, ali ga u onim ozbiljnim europskim utakmicama nije bilo "niti na mapi". Dapače, cijelu Europu odgledao s tribina, tek je jednom (Spartak Trnava vani) stigao do klupe.

Amir Rrahmani (7)

- realno, Rrahmani je iznenadio sve, pa vjerojatno i samoga sebe. Od klasičnog stopera postao je - lijevi bek. I tu odradio sasvim pristojnu rolu, igrao u skladu sa svojim mogućnostima, prioritet mu je bila obrana. A po njegovoj strani nije "curilo". Iza njega je jako dobra godina, Dinamu je od velike koristi. Koristan na svim obrambenim pozicijama.

Ivan Šunjić (7,5)

- jedan od najvećih dobitaka ove modre sezone svakako je Ivan Šunjić. Od prvog dana priprema se izborio za važnu ulogu u momčadi, a Nenad Bjelica mu je vjerovao od prvog dana. Od pričuve s početka sezone, izrastao u nogometaša zbog kojeg su svi "plakali" kada ga ne bi bilo u velikim utakmicama (kao u Lisabonu). Požrtvovan, agresivan i taktički besprijekoran, jednakim žarom igra protiv Rudeša i Benfice, a tu su kvalitetu prepoznali i navijači.

Arijan Ademi (7,5)

- kapetan i lider momčadi. Ademi ovoj momčadi donosi sigurnost i mirnoću, ali i drugačiji gard. Trkački rastrčan, nosioc agresije u veznoj liniji, ratnik zadužen za najveće bitke. Arijan Ademi nikada neće iznevjeriti, a stručni stožer i sve navijače nije niti ove sezone. Odbio nekoliko atraktivnih ponuda (Lille, Saudijska Arabija), i dalje uživa u Dinamu.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Marko Gjira (-)

- budućnost Dinama. Na zimskim pripremama zaintrigirao Nenada Bjelicu, a s juniorskom momčadi odradio sjajnu sezonu u Ligi prvaka, te Premier League International kupu. U domaćem ogledu s Interom debitirao za seniorsku momčad, u pobjedi (1-0) na travnjaku bio od 80. minute. Dovoljno za uspomenu, ali i medalju namijenjenu osvajaču naslova prvaka.

Tongo Doumbia (-)

- za Dinamo ove sezone skupio dva nastupa, odigrao pet minuta u prvenstvenom ogledu s Lokomotivom, te 90 minuta u Kup dvoboju sa Slogom iz Mravinaca. Ipak, Doumbia je klasična priča Dinama, skupocjeni stranac koji je (pre)dugo igrao ispred domaćih rješenja. U Maksimiru su ga se na vrijeme riješili, tako otvorili prostor Šunjiću.

Dani Olmo (8,5)

- uvjerljivo prvo ime cijele modre sezone. Nenad Bjelica pronašao mu je pravu poziciju, dao mu slobodu u sredini terena, a Olmo mu je to višestruko vratio. Svojim igrama zaintrigirao je brojne inozemne klubove, stigao i do španjolske reprezentacije do 21 godine. Pred njim je svakako zanimljivo ljeto, a vrlo izvjesno i promjena sredine. Dani Olmo ubrzo bi trebao napraviti najveći transfer u povijesti HNL-a. Zasluženo...

Nikola Moro (7)

- Nikola Moro imao je tešku sezonu, dugo se oporavljao od ozljede koljena, a onda mu se i nije bilo jednostavno izboriti za mjesto u početnoj postavi Dinama. Nametnuo se na zimskim pripremama, dokazao Bjelici kako na njega može ozbiljnije računati. Skupio 20 nastupa tijekom sezone, ali jasno je kako Moro može i mora puno više.

Amer Gojak (7,5)

- fantastična jesen i solidno proljeće. Amer Gojak bio je možda i najveće iznenađenje modre jeseni, na europskoj sceni zabijao protiv Anderlechta i Fenerbahčea, asistirao u kvalifikacijama protiv Hapoela i Astane. I tu je, uz Olma i sjajne stopere, bio jedan od najboljih igrača Dinama. Proljeće mu je bilo za nijansu slabije, makar je zabio Slaven Belupu, tako Zagrepčane i teoretski odveo do naslova prvaka.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Lovro Majer (6)

- jedan od onih koji bi volio što prije zaboraviti ovu sezonu. Lovro Majer je znalac, prava klasa, španer u svakom smislu te riječi. Njegove su lopte drugačije, njegova je ljevica nevjerojatna. No, Majer se ozlijedio na samom početku sezone, dugo mučio s tim gležnjem i nije bio pravi. A konkurencija je na njegovoj poziciji bila žestoka. Lovro Majer jedan je od onih koji s nestrpljenjem iščekuje sljedeću godinu kako bi svima pokazao svoju klasu.

Bojan Knežević (-)

- za Dinamo ove sezone skupio pet nastupa, u prvih šest kola dobivao povjerenje Nenada Bjelice. A onda se ozlijedio, pa karijeru nastavio u Lokomotivi. Bojan Knežević nije se uspio nametnuti kraj čitavog niza sjajnih veznjaka (Olmo, Gojak, Moro, Šunjić, Ademi, Majer), čini se kako je njegova priča s Dinamom - završena...

Izet Hajrović (8)

- prilično zanimljivu sezonu imao je i Izet Hajrović. U Europi je odigrao 13 utakmica, sa šest golova bio i prvi strijelac modre sezone, dok je na domaćoj sceni odradio pravu laganicu. Tu zaigrao u samo 11 HNL dvoboja, zabio tri gola. No, Hajrović je u pravim utakmicama uvijek bio na visini, a ozlijedio se baš prije Benfice. Te nesretne Benfice...

Mario Šitum (6,5)

- I Šitum nije ove godine bio pravi, jedan od dugogodišnjih ljubimaca Nenada Bjelice većim se dijelom sezone mučio. Na koncu, odigrao je 19 utakmica (samo triput po 90 minuta), zabio tek jedan gol. U svakom slučaju modri univerzalac može bolje, iz takta ga je u prvom dijelu sezone izbacila ozljeda. Ali, Bjelica mu vjeruje, jako vjeruje...

Ivan Fiolić (-)

- Ivan Fiolić dobio je priliku kod Nenada Bjelice na početku sezone, pa je sreću morao potražiti na nekoj drugoj adresi. Točnije, u Belgiji. Za dvije odigrane utakmice ostao - neocijenjen.

Luka Menalo (6)

- Luka Menalo u Maksimir je stigao kao najbolji igrač BIH Premijer lige, Dinamo je za njega platio milijun eura. Uložio u budućnost. Za Dinamo je tijekom jeseni odigrao 10 utakmica (nijednu cijelu), a statistika golova i asistencija mu je ostala prazna. Prilično hitar igrač, ali kod njega se osjetio manjak samopouzdanja...

Damien Kadzior (7,5)

- poljski krilni igrač veliko je osvježenje za današnji Dinamo. Istina, Kadzior se nije uspio probiti u prvi plan pored Hajrovića, ali njegove su brojke tijekom sezone bile fascinantne. U 25 prvenstvenih utakmica (odigrao ih najviše u Dinamu), zabio četiri gola, tome dodao čak 10 asistencija. Njegova je ljevica radila velike probleme HNL momčadima.

Mislav Oršić (8)

- dobru, baš dobru, sezonu odradio je Oršić. U Dinamo stigao samozatajno, rijetki su pratili njegove igre u Južnoj Koreji, pa nitko od njega nije imao (pre)velika očekivanja. A Oršić je - oduševio. Odigrao sjajnu sezonu, zabio 12 golova, bio velika snaga Nenada Bjelice cijele godine. U Europi dvaput zabio Trnavi, po jednom Hapoelu, Young Boysima, Viktoriji Plzen...

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Iyayi Atiemwen (6)

- tijekom sezone stigao iz Gorice kao veliko pojačanje, a za sada medijske stupce punio isključivo zbog pogrešnih stvari. Nigerijac zna igrati nogomet, u nekim njegovim potezima (onaj prodor protiv Benfice u Lisabonu) se vidi igračka klasa, a "Beli" je upotrebljiv na svim pozicijama u veznom redu. Ipak, za sada je dao premalo...

Antonio Marin (-)

- jedan od onih koji dolazi, od onih na kojem već danas Dinamo može ozbiljno zaraditi. Briljirao na juniorskoj sceni, svojim prodorima uništavao je Engleze (Liverpool, Chelsea u juniorskoj Ligi prvaka, a Tottenham i Southampton u Premier League International kupu), baš u Koprivnici po prvi puta u početnom sastavu Dinama. Ali, i dalje premalo igrao za ocjenu.

Bruno Petković (7,5)

- njemu se u samo jednoj sezoni promijenio "cijeli život". Godinama lutao po talijanskim drugoligašima, pa se vratio u Dinamo (tu igrao i u mlađim kategorijama) i briljirao. Vrlo brzo stigao do reprezentacije. Visok i snažan, ali tehnički dotjeran napadač, često teži atrakciji. Zabijao i nevjerojatne "škarice" Lokomotivi, a gotovo sam u Zagrebu "razbio" Viktoriju Plzen i odveo Zagrepčane do Benfice.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Mario Gavranović (7,5)

- Nenad Bjelica ove je sezone forsirao igru s jednim centralnim napadačem, pa je Gavranović svoju minutažu dijelio s Budimirom (tijekom jeseni), Petkovićem (cijele sezone) i Andrićem (tijekom proljeća). Zabio deset golova u sezoni, a i švicarski se reprezentativac borio s ozljedom. Zabio Astani i Trnavi, asistirao protiv Fenerbahčea (dvaput) i Trnave, opet srušio Hajduk na Poljudu...

Mario Budimir (7)

- prilično kvalitetne brojke na početku sezone imao je i Budimir. Na putu prema grupnoj fazi Europske lige ugradio po dva gola i asistencije, a ovogodišnju HNL priču zaključio s pet golova u osam utakmica. I uz sve to "izvukao" Dinamo u kup susretu u Mravincima. U 33. godini ostvario još jedan inozemni angažman, dao velik doprinos u uspješnoj sezoni modroga kluba.

Komnen Andrić (6,5)

- zaoštrio konkurenciju u vrhu Dinamovog napada, ali i dalje se nije uspio probiti ispred Brune Petkovića i Marija Gavranovića. Tijekom zime stigao kao prvi strijelac lige, a onda na putu prema naslovu prvaka ugradio tri gola (dva Gorici, jedan Osijeku). Klasični centarfor, često služi kao mantinela svojim veznjacima, vrlo brzo se snašao u Dinamu.

Armin Hodžić (-)

- odigrao tri utakmice za Dinamo ove sezone, u dvije (protiv Hapoel Beer Sheve i Slaven Belupa) zabio gol. Njegove su brojke u Dinamu bile odlične (111 utakmica, 51 gol), ali Hodžić nije zabijao u velikim utakmicama ili derbijima, već je "trpao" male klubove. Nenad Bjelica više je vjerovao Budimiru i Gavranoviću, a dolaskom Petkovića brzo je postao višak.