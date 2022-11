Tko je Englez koji je rekao da će sje*ati Hrvate? Uhitili ga sa 17, rekao da nosi bombu u avionu!

Rekao sam igračima kako nam je mjesto ovdje i da ćemo sljedeće sje*ati Hrvatsku. Jednostavno je.

Četiri dana uoči utakmice protiv Kanade hrvatski nogometaši dobili su najbolju moguću motivaciju. John Herdman prešao je granicu dobrog i sportskog ukusa, izbornik Kanade pobrinuo se da ga i puno prije nego lopta krene s centra u nedjelju u 17 sati Hrvati dobro zapamte. Vjerujemo da će oko 19 sati on još bolje i Hrvate.

Međutim, Herdman nije Kanađanin, on je 47-godišnji Englez, pa i to objašnjava ovakav rječnik i stav. Rodio se u gradiću Consettu nedaleko Newcastlea, obitelj je bila siromašna, a, k tome, roditelji su mu se rastali. Otac mu je patio od depresije nakon gubitka posla, a majka se borila s alkoholizmom.

Herdman je imao problema sa zakonom, sve zbog opasnog incidenta u zrakoplovu. Na letu za Malagu 1993. godine nedugo nakon polijetanja rekao je pilotima da na sebi nosi eksplozivnu napravu (!) i da želi da odlete za Bejrut. Piloti su, kako im je rečeno, nastavili prema Malagi, gdje je po slijetanju policija privela Herdmana.

Uvjerio je sve da je samo htio "probiti led" s pilotima i da je to samo bio pokušaj neslane šale. Imao je 17 godina, nezreo mladić, ali nakon uhićenja sigurno je ponešto sazrio i naučio. Brzo su ga pustili...

Mogao je biti i profesor, no ljubav prema nogometu i treniranju je bila puno jača. Navodno je imao poseban način privlačenja igrača u osnovnoj školi, pa je dobio poziv iz Sunderlanda da radi kao pomoćnik za najmlađe. Klincima je znao puštati ritam brazilske sambe kako bi ih opustio.





No, Herdman nikad nije postao profesionalni nogometaš i to mu je bila kočnica, no profesor sa sveučilišta koje je pohađao preselio je na Novi Zeland i sjetio se upravo svog bivšeg studenta kada je lokalni klub tražio trenera. Herdman nije razmišljao, preuzeo je Hibiscus Coast.

Širio je svoj utjecaj na Novom Zelandu kada je postao voditelj Football Southa, jednog od novozelandskih regionalnih saveza. I dogurao je sve do izborničkog mjesta ženske reprezentacije Novog Zelanda, s kojom je izborio i SP 2007. te OI 2008. godine. Potom je, od 2011. do 2018. godine, vodio žensku reprezentaciju Kanade, s kojom je osvojio Panameričke igre 2011. i olimpijske bronce 2012. i 2016. Od 2018. je na čelu muške reprezentacije, koju je, eto, odveo na SP prvi put nakon 1986. te postao prvi trener u povijesti koji je igrao na SP-u s nogometašima i nogometašicama.

Inače, Kanađani su nakon povijesnog uspjeha "vatrenih" u Rusiji došli u Hrvatsku. Zanimalo ih je kako smo došli do takvog postignuća...

- Moj suradnik Jason de Vos boravio je u Hrvatskoj nakon što su igrali finale 2018. godine i pratio je kako rade s igračima. Osobno sam bio u Hrvatskoj dulje vrijeme jer je moj sin trenirao u jednom od hrvatskih klubova. Slušao sam ih i gledao što rade i jako puno sam naučio. Ta mala zemlja pokazala je što je sve moguće na ovakvim turnirima. Tako i mi moramo razmišljati - rekao je Herdman i dodao:

- Došlo je vrijeme da Kanađani spreme svoje talijanske i hrvatske dresove u ormare i navuku naš crveni dres te bodre svoju reprezentaciju. Ne mogu vam ni opisati kako sam se osjećao kad sam vidio naše ime u ždrijebu Svjetskog prvenstva i svi na to trebaju biti ponosni.

