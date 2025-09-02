Obavijesti

Sport

Komentari 2
ZANIMLJIVO DRUŠTVO

Nasmijani Boban pozdravio je Dalića na Maksimiru pa čavrljao s prodanim dinamovcima...

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Nasmijani Boban pozdravio je Dalića na Maksimiru pa čavrljao s prodanim dinamovcima...
Foto: PIXSELL/

Sudeći prema fotografijama koje je objavio HNS, Boban je bio u fantastičnom raspoloženju. 'Vatreni' će u ponedjeljak, 8. rujna, ugostiti Crnu Goru na Maksimiru

Dojmovi od početka nove sezone još uvijek se upijaju. Prije mjesec dana počeo je HNL, a pred nama je prvi reprezentavni ciklus u sezoni koja će biti zaključena najvećim sportskim događajem na svijetu, Svjetskim nogometnim prvenstvom. Hrvatska reprezentatacija svoje mjesto među 48 reprezentacija tek mora izboriti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

The Family shop u Varaždinu 01:55
The Family shop u Varaždinu | Video: Vjeran Žganec Rogulja/PIXSELL

"Vatreni" su imali savršeni početak kvalifikacija. U prve dvije utakmice osvojili su šest bodova protiv Gibraltara i Češke sa sjajnom gol razlikom 12-1. Dobar niz pokušat će nastaviti ovog petka (20.45 sati) protiv Farskih otoka. U ponedjeljak su se u Zagrebu okupili izbornik Zlatko Dalić i reprezentativci, a kasnije i trenirali na Maksimiru.

Tamo ih je po prvi put dočekala nova glava i rep Dinama, Zvonimir Boban. Bivši hrvatski reprezentativac (51 nastup) pozdravio je donedavne dinamovce, Martina Baturinu i Petra Sučića, izbornika Dalića te tehničkog direktora reprezentacije, Stipu Pletikosu.

Sudeći prema fotografijama koje je objavio HNS, Boban je bio u fantastičnom raspoloženju. Podsjetimo, Dinamo je ovog ljeta prodao Martina Baturinu u Como za 18 milijuna eura uz bonuse. Sučić se pridružio Interu za 14 milijuna eura, a obojica su Dalićevi aduti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Završio je prijelazni rok u Ligama petice! Liverpool doveo Isaka, Livaković u Španjolskoj
INOZEMNI MERCATO

Završio je prijelazni rok u Ligama petice! Liverpool doveo Isaka, Livaković u Španjolskoj

Ljetni prijelazni rok u ligama "petice" završio je u ponedjeljak
FOTO 'Trogirska Heidi Klum' na Poljudu: Voli Hajduk i brze aute, a zavidi joj i Victoria Beckham
PODRŠKA NA ŠTIKLAMA

FOTO 'Trogirska Heidi Klum' na Poljudu: Voli Hajduk i brze aute, a zavidi joj i Victoria Beckham

Faretta Radić, modna senzacija iz Trogira, osvaja svijet. S Poljuda do Voguea, ostaje vjerna Hajduku i Dalmaciji. "Nije 'in', nego život", poručuje strastvena manekenka
FOTO Wanda u centru skandala. Icardi objavio popis muškaraca s kojim ga je navodno prevarila
BURNA BRAKORAZVODNA PARNICA

FOTO Wanda u centru skandala. Icardi objavio popis muškaraca s kojim ga je navodno prevarila

Brakorazvodna drama između Icardija i Wande Nare pretvara se u medijsku sapunicu, u kojoj se bivši supružnici međusobno optužuju za nevjeru i izdaju, dok se otkrivaju sve dublji slojevi njihove veze

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025