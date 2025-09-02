Nasmijani Boban pozdravio je Dalića na Maksimiru pa čavrljao s prodanim dinamovcima...

Dojmovi od početka nove sezone još uvijek se upijaju. Prije mjesec dana počeo je HNL, a pred nama je prvi reprezentavni ciklus u sezoni koja će biti zaključena najvećim sportskim događajem na svijetu, Svjetskim nogometnim prvenstvom. Hrvatska reprezentatacija svoje mjesto među 48 reprezentacija tek mora izboriti.

Pokretanje videa... 01:55 The Family shop u Varaždinu | Video: Vjeran Žganec Rogulja/PIXSELL

"Vatreni" su imali savršeni početak kvalifikacija. U prve dvije utakmice osvojili su šest bodova protiv Gibraltara i Češke sa sjajnom gol razlikom 12-1. Dobar niz pokušat će nastaviti ovog petka (20.45 sati) protiv Farskih otoka. U ponedjeljak su se u Zagrebu okupili izbornik Zlatko Dalić i reprezentativci, a kasnije i trenirali na Maksimiru.

Tamo ih je po prvi put dočekala nova glava i rep Dinama, Zvonimir Boban. Bivši hrvatski reprezentativac (51 nastup) pozdravio je donedavne dinamovce, Martina Baturinu i Petra Sučića, izbornika Dalića te tehničkog direktora reprezentacije, Stipu Pletikosu.

Sudeći prema fotografijama koje je objavio HNS, Boban je bio u fantastičnom raspoloženju. Podsjetimo, Dinamo je ovog ljeta prodao Martina Baturinu u Como za 18 milijuna eura uz bonuse. Sučić se pridružio Interu za 14 milijuna eura, a obojica su Dalićevi aduti.