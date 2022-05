Nastavlja se SEHA liga: Želimo da igraju i Rusi i Bjelorusi...

Ipak se, čini se, nastavlja SEHA liga. Tek što je krenula, prekinula se u početkom ožujka zbog eskalacije situacije u Ukrajini. Ili, kako je objasnio Izvršni odbor lige, "da bi se zaštitila regularnost".

Glavni sponzor SEHA lige jest ruski Gazprom, a u ligu se naknadno, od četvrtfinala, inače uključuje bjeloruski Meškov. Za SEHA ligu to je bio prevelik uteg da se i dalje igra.

No, situacija se promijenila i dopredsjednik Boris Sapožnjikov najavio je nastavak sezone. Ali, bez ukrajinskog Motora.

- Sezona će biti gotova do rujna. U planu je i Final Four. Počeli smo sezonu s deset klubova, ali Motor više nije u mogućnosti igrati. Naravno da želimo da sudjeluju i ruski i bjeloruski klubovi, ali to ne ovisi samo o nama. Uskoro ćemo otkriti nešto vrlo zanimljivo. No situacija iziskuje ozbiljan pristup i procjenu.

Odigrano je, inače, tek pet utakmica, od hrvatskih klubova Nexe je dva puta pobijedilo Vardar, dok je Zagreb dobio Tatran Prešov

