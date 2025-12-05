Nastavlja se sprdnja na račun Trumpa. Fore su fantastične, a što je to Trump prekrio na ruci?

Sprdnja na ceremoniju ždrijeba Svjetskog prvenstva ne prestaje. Navijači postaju sve kreativniji i izašli su novi setovim memesa koji kruže društvenim mrežama. Posebno se rugaju s Donaldom Trumpom i Fifinom nagradom za mir koju je predsjednik Amerike dobio prije početka ždrijeba. To je prva takva nagrada koju je Fifa uručila, a internet je poludio.

Većina smatra da je ovo čista Trumpova propaganda i da politici nema mjesta u nogometu. Govore da je Trump tu nagradu izmislio samo za sebe kako bi se mogao javno hvaliti, a odlična šala je slika na kojoj Trump daje medalju sam sebi. Također, predsjednik Amerike imao je flaster na ruci koji je pokušao sakriti šminkom. Taj flaster ima već nekoliko tjedana te su i tu krenula nagađanja da Amerika krije predsjednikovo zdravlje.