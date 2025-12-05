Obavijesti

Sport

Komentari 4
NE PRESTAJE ZEZANCIJA

Nastavlja se sprdnja na račun Trumpa. Fore su fantastične, a što je to Trump prekrio na ruci?

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Nastavlja se sprdnja na račun Trumpa. Fore su fantastične, a što je to Trump prekrio na ruci?
Foto: screenshot/X

Memesi koji nastaju nakon ždrijeba SP-a su urnebesni i internet čak i sat vremena nakon ždrijeba ne prestaje s novim forama. Pogledajte sve sjajne slike koje su složili navijači

Sprdnja na ceremoniju ždrijeba Svjetskog prvenstva ne prestaje. Navijači postaju sve kreativniji i izašli su novi setovim memesa koji kruže društvenim mrežama. Posebno se rugaju s Donaldom Trumpom i Fifinom nagradom za mir koju je predsjednik Amerike dobio prije početka ždrijeba. To je prva takva nagrada koju je Fifa uručila, a internet je poludio.

Većina smatra da je ovo čista Trumpova propaganda i da politici nema mjesta u nogometu. Govore da je Trump tu nagradu izmislio samo za sebe kako bi se mogao javno hvaliti, a odlična šala je slika na kojoj Trump daje medalju sam sebi. Također, predsjednik Amerike imao je flaster na ruci koji je pokušao sakriti šminkom. Taj flaster ima već nekoliko tjedana te su i tu krenula nagađanja da Amerika krije predsjednikovo zdravlje. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Dalićeva oaza: Kako je izbornik stvorio dom s arapskim potpisom i osvojio srca Pažana
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Dalićeva oaza: Kako je izbornik stvorio dom s arapskim potpisom i osvojio srca Pažana

Zlatko Dalić, najtrofejniji hrvatski izbornik, u Novalji uživa kao običan susjed. Njegova vila oaza s pogledom na more simbol je povezanosti s otokom. Mještani ga obožavaju
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Uf! Hrvatska izvukla Englesku, Ganu i Panamu u skupini SP-a
TEŠKA SKUPINA

Uf! Hrvatska izvukla Englesku, Ganu i Panamu u skupini SP-a

Iz prvog pota je Hrvatska izvukla Engleze, imali smo sreće s reprezentacijom iz trećeg pota (Panama), ali zato nije imala sa četvrtim potom (Gana). S Engleskom igramo 17. lipnja, s Panamom 23.06., a s Ganom 27. lipnja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025