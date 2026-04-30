Navijač Atletica je usred drame slagao sendvič. Svi se pitaju isto

Dok je na travnjaku stadiona Metropolitano trajala napeta polufinalna utakmica Lige prvaka između Atletico Madrida i Arsenala (1-1), jedan je navijač na tribinama imao vlastiti, smireniji ritual. Kamere su ga uhvatile kako, netom nakon što je Arsenal poveo, vadi sastojke i pedantno slaže sendvič. Prizor je postao viralan, no za upućenije pratitelje španjolskog nogometa ovo nije bilo iznenađenje. Isti je čovjek već postao internetska senzacija zbog kulinarske navike tijekom utakmica.

Njegov potez, iako na prvu djeluje kao ekscentričan čin, zapravo je duboko ukorijenjen u španjolskoj nogometnoj kulturi. Odlazak na utakmicu u Španjolskoj nezamisliv je bez "bocadilla", sendviča koji je puno više od običnog obroka. Dok se na drugim stadionima svijeta jedu hrenovke i kokice, španjolski navijači iz svojih torbi vade domaće sendviče, najčešće umotane u aluminijsku foliju. To je dio stadionskog folklora, pogotovo na večernjim utakmicama. Baza je uvijek hrskavi baguette, a nadjevi variraju od španjolske omlet-palačinke (tortilla de patata) do raznih vrsta mesa. Pravi poznavatelji, poput viralnog navijača Atletica, znaju da je ključno donijeti sastojke odvojeno i složiti sendvič na licu mjesta. Time se čuva svježina i hrskavost kruha, što je, kažu, barem 80 posto savršenog bocadilla.

Ipak, scena sa stadiona otvorila je i ozbiljnije pitanje: kako je navijač uspio unijeti nož na tribine? Španjolski stadioni imaju iznimno stroge sigurnosne protokole. Prema pravilima, na sportska borilišta zabranjeno je unositi bilo kakvu vrstu oružja ili oštrih predmeta, kao i predmete teže od 500 grama koji bi se mogli koristiti kao projektili. Na ulazima se provode detaljni pregledi, a svaki takav predmet odmah se oduzima. Iako nema službene informacije o tome kako je navijač Atletica zaobišao osiguranje, pretpostavlja se da je riječ o manjem, sklopivom nožu koji je lakše sakriti ili o trenutku nepažnje redarske službe. Da se pravila shvaćaju ozbiljno, potvrđuje i jedan raniji slučaj s istog stadiona, kad su jednom navijaču oduzeli nož, što je čak rezultiralo djelomičnim zatvaranjem tribine.

Odabir namirnica također nije slučajan. Sendvič s pršutom, ili bocadillo de jamón, u Španjolskoj ima kultni status. To je svojevrsno nacionalno jelo koje se jede u svim prilikama, od brzinskog ručka do obavezne užine na sportskim događajima. U Madridu su posebno popularne verzije s pršutom (jamón) ili pancetom. Kvaliteta namirnica je ključna, a vrhunski pršut poput jamón ibérica pretvara jednostavan sendvič u gastronomski doživljaj. Činjenica da navijač usred nogometne drame mirno reže pršut i slaže ga u svježi baguette samo dodatno naglašava njegovu povezanost s lokalnom tradicijom i filozofijom opuštenog uživanja u životu, bez obzira na rezultat na terenu.

