Navijač je primio za stražnjicu, a ona ga namlatila mikrofonom

U nedjelju se igrala utakmica CONCACAF Lige prvaka između Deportivo Guadalajare i Toronta. Meksička novinarka na Fox Sportsu Maria Fernanda Mora uživo je izvještavala s terena uzimajući izjave fanatičnih navijača koji su cijelo vrijeme bučno navijali oko nje što je ona sve profesionalno odradila. No, u jednom trenutku jedan navijač je malo pretjerao i uhvatio je za stražnjicu.

Ona je na to potpuno izgubila živce. Okrenula se prema navijačima iza sebe i počela udarati mikrofonom jednog od njih, najvjerojatnije krivca. Lijepa Meksikanka svojim je postupkom apsolutno oduševila gledatelje, ali i pošteno uplašila meksičke navijače iza svojih leđa. Nakon incidenta se pismom obratila javnosti.

'Ono što se dogodilo meni u Guadalajari, događa se tisućama žena diljem svijeta svakog dana. Razlika je u tome što se meni dogodilo u prijenosu uživo i to što sam se ja odlučila braniti od seksualnog napastovanja. Zbog moje reakcije to je postalo viralno', napisala je Maria te objasnila što se točno dogodilo:

'Odmah sam osjetila da me netko dira po stražnjici, ali sam mislila da je to zbog gužve iza mene pa sam nastavila s javljanjem uživo. Nakon toga me taj muškarac nastavio dirati očito ohrabren činjenicom što nisam reagirala. No odlučila sam se braniti, ne žalim što sam ga izudarala mikrofonom. Uostalom, nije mi se prvi put dogodilo da me tako seksualno uznemiravaju prilikom obavljanja mog posla.'