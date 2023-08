Navijač s Haalandom proslavio gol Cityja! Gvardiolu ništa nije bilo jasno, a evo o kome je riječ

Manchester City je u nedjelju u 3. kolu Premier lige pobijedio Sheffield United (2-1), a svi pričaju o neobičnoj proslavi prvog gola.

Jack Grealish je ubacio na drugu stativu, a čudesni Erling Haaland vinuo se u visine i glavom poslao loptu u mrežu za vodstvo protiv Sheffielda. Okrenuo se prema suigračima kako bi proslavio gol, a u tome trenutku na njegova leđa skočio je - navijač! Norvežanin je bio oduševljen, ali ostali igrači Cityja poprilično zbunjeni, pogotovo hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol.

Foto: Phil Noble/REUTERS

Zaštitarima je trebalo neko vrijeme da shvate kako je među igračima Cityja 'uljez' pa su ga odveli s terena. Vrlo vjerojatno neko vrijeme neće na stadion, ali ovaj trenutak će pamtiti cijeli život. Ne slavite svaki dan golove na travnjaku i to s igračima. No, nije to bio 'običan' navijač.

Britanski mediji otkrili su kako je riječ o bivšem boksačkom prvaku Terryju Flanaganu. Bio je dugogodišnji vlasnik WBO pojasa u lakoj kategoriji. U profesionalnoj karijeri slavio je čak 36 puta, a izgubio tek dvaput. Godinama je bio neporažen i suvereni vladar lake kategorije pod okriljem WBO, ali pojas organizacije WBC nije uspio osvojiti.

Veliki je navijač Manchester Cityja, što je i često pokazivao tijekom vaganja i uoči svojih mečeva. U mirovini je posljednjih nekoliko godina pa u miru može gledati svoj najdraži klub. Ubuduće će to biti na TV-u.