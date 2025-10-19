Navijače Intera 'preobratila' je na Milan. Glumila i u filmovima

U svijetu sportskog novinarstva, jedno ime posljednjih godina postaje sve poznatije: Giusy Meloni. Talijanska voditeljica, glumica i medijska ličnost privukla je pažnju svojim profesionalnim radom i društvenim mrežama
Rođena u Rimu 1. travnja 1999. godine, Giusy Meloni svoj je put prema javnoj sceni započela u svijetu glume.
Rođena u Rimu 1. travnja 1999. godine, Giusy Meloni svoj je put prema javnoj sceni započela u svijetu glume. |
Rođena u Rimu 1. travnja 1999. godine, Giusy Meloni svoj je put prema javnoj sceni započela u svijetu glume.
Pojavila se u nekoliko filmskih projekata, uključujući manje uloge u komedijama "Cetto c'è senzadubbiamente" (2019.) i "Corro da te" (2022.). Iako su joj te uloge pružile iskustvo pred kamerama, karijeru je usmjerila prema sportu.
Prijelaz u sportsko novinarstvo dogodio se 2022. godine, kada je debitirala na kanalu Sportitalia TV u emisiji "Sportitalia Mercato". Ondje nije samo vodila program, već je bila zadužena i za sportski teletekst na engleskom jeziku. To je bio početak njezine karijere u talijanskom sportskom novinarstvu.
Ključni trenutak u karijeri Giusy Meloni dogodio se angažmanom za AC Milan. Postala je voditeljica na službenom klupskom kanalu, Milan TV, gdje je vodila emisije prije i poslije utakmica, uključujući i program "Milan Talk". U toj ulozi, Meloni je postala popularna među navijačima "Rossonera".
Njezin je utjecaj bio toliki da su mediji poput španjolske Marce i britanskog The Suna počeli pisati o njoj, ističući kako njezina pojava i profesionalnost navodno navode čak i navijače gradskog rivala Intera da promijene klupske boje.
Nakon uspjeha na Milan TV-u, Giusy Meloni nastavila je graditi karijeru na većim medijskim platformama. Pridružila se timu sportske emisije "La Domenica Sportiva" na nacionalnoj televiziji Rai 1, gdje je bila zadužena za segment posvećen društvenim mrežama.
Paralelno s televizijskom karijerom, Meloni je stekla velik broj pratitelja na društvenim mrežama. Njezin Instagram profil broji preko 574.000 pratitelja, a njezine objave – bilo da se radi o fotografijama s putovanja, modnim izdanjima ili trenucima iz privatnog života – izazivaju velik broj reakcija.
Unatoč velikoj popularnosti i izloženosti javnosti, Giusy Meloni sačuvala je svoj privatni život od skandala. Prema dostupnim informacijama, nije bila upletena u značajnije kontroverze. Njezina karijera temelji se na profesionalnom radu.
Izvan studija i stadiona, Giusy je zaljubljenica u hranu, putovanja i nogomet. Iako nikada nije javno otkrila za koji klub navija, poznato je da podržava talijansku nacionalnu reprezentaciju. Njezin fokus ostaje na poslu, a javni imidž nije obilježen kontroverzama.
