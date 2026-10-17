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ISKAZALI SU NEZADOVOLJSTVO

Navijači Anderlechta bjesne na rezultat svog kluba: Smiješno je izgubiti od ovakve momčadi...

Piše Ivan Kužela,
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Navijači Anderlechta bjesne na rezultat svog kluba: Smiješno je izgubiti od ovakve momčadi...
Susret 2. kola Europske lige između Dinama i Anderlechta | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Dinamo je u 96. minuti golom Belje pobijedio Anderlecht 1-0, a bijesni Belgijci na mrežama brutalno opleli po treneru i nazvali poraz sramotom

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Dinamo je u drugom kolu Europske lige pobijedio Anderlecht 1-0 na Maksimiru golom Diona Drene Belje iz penala u šestoj minuti sudačke nadoknade. Belgijci su tijekom susreta nekoliko puta ozbiljno zaprijetili, a u prvom poluvremenu dvaput su pogodili okvir gola. Ipak, Dominik Kotarski s nekoliko je obrana sačuvao mrežu Zagrepčana, a navijači belgijskog kluba nisu skrili nezadovoljstvo na društvenim mrežama.

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Predstavljen novi stadion u Maksimiru VIDEO
Predstavljen novi stadion u Maksimiru | Video: 24sata/Slavko Midžor/PIXSELL

Poraz je izazvao nezadovoljstvo među navijačima Anderlechta, koji su na društvenim mrežama kritizirali trenera Vítora Brunu. Belgijski portal VoetbalPrimeur izdvojio je nekoliko reakcija s platforme X, a jedan je navijač uz kritiku portugalskog stručnjaka omalovažio i Dinamovu momčad.

"Kad će već jednom dovesti dobrog trenera?" zapitao se jedan navijač Anderlechta, dok je drugi poručio: "Eh, Bruno... On jednostavno nije taj". Najžešći komentar stigao je od navijača koji je kritizirao i trenera i hrvatskog prvaka.

Susret 2. kola Europske lige između Dinama i Anderlechta
Susret 2. kola Europske lige između Dinama i Anderlechta | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Bruno nema pojma. Smiješno je izgubiti od tako jadne momčadi, napisao je razočarani navijač belgijskog kluba.

Bruno je nakon utakmice imao drugačije viđenje susreta. Smatra da je njegova momčad zaslužila više te je istaknuo da je ponosan na igrače jer su se do kraja borili za pobjedu. Dinamo je, s druge strane, osvojio prve bodove u ovosezonskoj Europa ligi, dok je Anderlecht nakon dva kola ostao bez bodova.

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Komentari 3
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