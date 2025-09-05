"Skoro ste današnji dan napravili blagdanom na Farskim Otocima", jedan je od komentara hrvatskih navijača na društvenim mrežama
NAVIJAČKI PUK
Navijači: 'Bili smo dobri do himne'. 'Sramotna izvedba'. 'Jesu bili kod sestre na svadbi?'
Čitanje članka: 1 min
Hrvatska je pobijedila Farske Otoke 0-1 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Nije to bila briljatna izvedba naše reprezentacije, a jedini gol zabio je Kramarić u 31. minuti. Donosimo reakcije navijača s društvenih mreža.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
- "Koliko nas je palo na hendikepu..."
- "Bitna je pobjeda, bravo dečki!"
- "Skoro ste današnji dan napravili blagdanom na Farskim Otocima"
- "Sramotna izvedba, bez obzira na pobjedu... Trebala bi biti dobra sankcija igračima za pristup"
- "Neću komentirati igru, idem se napiti kao letva i proslaviti ovu senzacionalnu pobjedu"
- "Loše, loše..."
- "Bravo, Daliću. Sporo, tromo, bezidejno i negledljiva linolada taktika..."
- "Bili smo dobri do himne"
- "Kakav je bio teren, bitno da se nitko nije ozlijedio"
- "Jesu li bili kod sestre u svatovima"
- "Zbog ovakve je igre Đalović dobio otkaz..."
- "Baturini opet ni minute?"
- "Svaka čast Modriću i veteranima, ali Gvardiol je 50 posto ove momčadi. Srećom pa su Farski Otoci toliko loši, ne bi zabili gol do ponedjeljka", neki su od komentara na mrežama.
Hrvatska je u tri utakmice ostvarila tri pobjede, a idući dvoboj igra protiv Crne Gore u ponedjeljak na Maksimiru.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku