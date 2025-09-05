Navijači: 'Bili smo dobri do himne'. 'Sramotna izvedba'. 'Jesu bili kod sestre na svadbi?'

Hrvatska je pobijedila Farske Otoke 0-1 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Nije to bila briljatna izvedba naše reprezentacije, a jedini gol zabio je Kramarić u 31. minuti. Donosimo reakcije navijača s društvenih mreža.

"Koliko nas je palo na hendikepu..."

"Bitna je pobjeda, bravo dečki!"

"Skoro ste današnji dan napravili blagdanom na Farskim Otocima"

"Sramotna izvedba, bez obzira na pobjedu... Trebala bi biti dobra sankcija igračima za pristup"

"Neću komentirati igru, idem se napiti kao letva i proslaviti ovu senzacionalnu pobjedu"

"Loše, loše..."

"Bravo, Daliću. Sporo, tromo, bezidejno i negledljiva linolada taktika..."

"Bili smo dobri do himne"

"Kakav je bio teren, bitno da se nitko nije ozlijedio"

"Jesu li bili kod sestre u svatovima"

"Zbog ovakve je igre Đalović dobio otkaz..."

"Baturini opet ni minute?"

"Svaka čast Modriću i veteranima, ali Gvardiol je 50 posto ove momčadi. Srećom pa su Farski Otoci toliko loši, ne bi zabili gol do ponedjeljka", neki su od komentara na mrežama.

Hrvatska je u tri utakmice ostvarila tri pobjede, a idući dvoboj igra protiv Crne Gore u ponedjeljak na Maksimiru.