Navijači čekali na čarolije 'bilih' u Baranji: Četvrtoligaš je izvan terena odigrao prvoligaški!

VARDARAC - HAJDUK 0-2 Hajduk je, makar i neuvjerljivo, u drugoj brzini, prošao u osminu finala Kupa, Vardarac doživio najveću utakmicu u 74-godišnjoj povijesti kluba. Iako, u Vardarcu će čak malo i žaliti jer zaslužili su barem gol, a onda tko zna što je moglo biti
VARDARAC - HAJDUK 0-2 PLUS+
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