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VARDARAC - HAJDUK 0-2 PLUS+

Navijači čekali na čarolije 'bilih' u Baranji: Četvrtoligaš je izvan terena odigrao prvoligaški!

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 3 min
Navijači čekali na čarolije 'bilih' u Baranji: Četvrtoligaš je izvan terena odigrao prvoligaški!
Vardarac i Hajduk sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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VARDARAC - HAJDUK 0-2 Hajduk je, makar i neuvjerljivo, u drugoj brzini, prošao u osminu finala Kupa, Vardarac doživio najveću utakmicu u 74-godišnjoj povijesti kluba. Iako, u Vardarcu će čak malo i žaliti jer zaslužili su barem gol, a onda tko zna što je moglo biti

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