Navijači Dinama bijesni na Bernauera zbog objave, on im odgovorio: 'Nemojte misliti...'

Dinamova sezona je kao rollercoaster. Na početku su bili dominantni i moćni pa su pali u veliku krizu. Nenad Bjelica naslijedio je Sergeja Jakirovića i uspio probuditi momčad, uslijedili su fenomenalni rezultati u Ligi prvaka, ali potom su ih načele ozljede i dočekala ih iza ugla nova crna rupa.

Pokretanje videa... 00:58 Zajec mora brzo 'ugasiti požar': Bjelica nije slagao momčad, ali i sam zna da Dinamo vrijedi više! | Video: 24sata Video

Stiglo je adventsko vrijeme, mnogima najljepše u godini, ali atmosfera na Maksimiru poprilično je tmurna. Remi protiv Rijeke (0-0), poraz od Borussije Dortmund (3-0) pa poraz od Hajduka (1-0) u samo tjedan dana. Ovaj potonji u poljudskom derbiju najviše je zabolio sve u Dinamu, kao i navijače.

Foto: Tom Weller/DPA

Preporuka za igrače je da nakon takvih poraza ništa ne objavljuju na društvenim mrežama dok se strasti ne smire, no francuski stoper Maxime Bernauer je to zaboravio. On je na objavio videozapis s francuskim youtuberom koji ga je posjetio u Zagrebu. Pričao mu je o hrvatskoj metropoli i o povijesti Dinama, ali tajming njegove objave baš i nije bio najbolji.

Navijači Dinama negodovali su u komentarima, a jedan ga je upitao: "Max, znaš li koliko mrzimo Hajduk Split?"

Bernauer mu je na to odgovorio:

- Znam, dijelim video od svog prijatelja koji je zakazao datum objave videa. Razočaran sam i ljut zbog naše situacije, ali nemojte misliti da me nije briga jer ovo dijelim.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Francuz je na Maksimir stigao prije godinu dana. Jedan je od igrača koje je doveo Dario Šimić, u početku nije puno igrao, a kada je i bio na terenu, osuli bi ga kritikama. U posljednje vrijeme standardan je kod Nenada Bjelice, ali sve više igra i na poziciji zadnjeg veznog zbog kroničnog nedostatka veznih igrača nakon što su se ozlijedili Ademi, Mišić i Sučić.

Kako god, situacija u Dinamu nije najbolja, moraju mobilizirati snage i pokušati se izvući iz ove krize, no vremena nema puno. Već u petak stiže im Slaven Belupo u 16. kolu HNL-a, a četiri dana kasnije i Celtic u Ligi prvaka.